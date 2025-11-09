The Ashes 2025-26 schedule: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच इस दिन से शुरू होगी एशेज सीरीज, कब और कहां खेले जाएंगे रोमांचक मुकाबले; यहां जानें वेन्यू सहित पूरा शेड्यूल

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team, The Ashes, 2025-26: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का पहला मुकाबला 21 नवंबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पर्थ (Perth) के पर्थ स्टेडियम (Perth Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 8:00 बजे से खेला जाएगा. एशेज सीरीज क्रिकेट इतिहास की सबसे रोमांचक प्रतिद्वंद्विता मानी जाती है, जहां हर मुकाबले में गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिलती है. एशेज ट्रॉफी कई सालों से टेस्ट क्रिकेट की पहचान रही है. इसे दूसरे देशों के क्रिकेट प्रशंसक भी बड़े चाव से देखते हैं. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steven Smith) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें:

सीरीज के पहले टेस्ट के लिए दोनों टीमों का ऐलान कर दिया गया है. ऑस्ट्रेलिया के नियमित कप्तान पैट कमिंस चोटिल होने के कारण नहीं खेल पाएंगे. मार्नस लाबुशेन की वापसी हुई है. वहीं, खराब फॉर्म में चल रहे सैम कोंस्टास को टीम में जगह नहीं मिली है. तीन अनकैप्ड खिलाड़ी वेदराल्ड, एबॉट और डोगेट को भी 15 सदस्यीय दल में मौका मिला है. दूसरी तरफ, इंग्लैंड की टीम में अनुभवी रूट, क्रॉली, डकेट और पोप शामिल हैं, जबकि जेमी विकेटकीपर की भूमिका में हैं. जोफ्रा आर्चर तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करते नजर आएंगे. जोफ्रा आर्चर के अलावा कार्स, एटकिंसन, टंग, वुड और पॉट्स अन्य तेज गेंदबाज हैं. 16 सदस्यीय टीम में बशीर मुख्य स्पिनर हैं जबकि रूट, बेथेल और जैक्स अन्य स्पिन विकल्प हैं.

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड बाएं घुटने की चोट से उबरने के बाद वापसी कर रहे हैं. टीम इंडिया के खिलाफ सीरीज के दौरान उंगली में चोट लगाने वाले शोएब बशीर को भी टीम में शामिल किया गया है. 31 साल के जेक वेदराल्ड पहले टेस्ट मैच में बतौर सलामी बल्लेबाज उतर सकते हैं. जेक वेदराल्ड ने शैफील्ड शील्ड के सीजन में तस्मानिया के लिए शानदार प्रदर्शन किया था. जेक वेदराल्ड ने 50.33 की उम्दा औसत के साथ 906 रन बनाए थे. उस्मान ख्वाजा के साथ जेक वेदराल्ड पारी का आगाज कर सकते हैं. टीम से बाहर किए गए सलामी बल्लेबाज कोंस्टास ने वेस्टइंडीज क्रिकेट के खिलाफ टेस्ट सीरीज की 6 पारियों में सिर्फ 50 रन बनाए थे.

एशेज सीरीज हेड टू हेड

अब तक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 73 एशेज सीरीज खेली जा चुकी हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम का पड़ला थोड़ा भारी रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 34 बार जीत हासिल की है, जबकि इंग्लैंड ने 32 बार बाजी मारी है. सात सीरीज़ ड्रॉ पर खत्म हुई हैं. दोनों ही टीमों ने एशेज में लगातार आठ-आठ बार जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बनाया है. इंग्लैंड ने यह कारनामा 1882-83 से 1890 तक किया था, इस दौरान इंग्लैंड ने 16 टेस्ट मैचों में जीत दर्ज की और केवल चार मैच हारे थे. गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में इंग्लैंड के साथ 2-2 की ड्रॉ सीरीज के बाद एशेज ट्रॉफी अपने पास बनाए रखी है. अब देखना होगा कि 2025-26 में कौन सी टीम एशेज ट्रॉफी पर कब्जा करती है.

कब और कहां खेला जाएगा एशेज 2025-26

आगामी एशेज सीरीज का आगाज 21 से 25 नवंबर तक पर्थ स्टेडियम में खेले जाने वाले पहले टेस्ट से होगी. इसके बाद दूसरा टेस्ट 4 से 8 दिसंबर तक ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में डे-नाइट फॉर्मेट में खेला जाएगा. तीसरा मैच 17 से 21 दिसंबर तक एडिलेड ओवल में खेला जाएगा, जबकि पारंपरिक बॉक्सिंग डे टेस्ट 26 से 30 दिसंबर तक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खेला जाएगा. आखिरी और निर्णायक टेस्ट 4 से 8 जनवरी, 2026 तक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में नए साल के टेस्ट के रूप में आयोजित किया जाएगा.

एशेज सीरीज 2025-26 का शेड्यूल:

पहला टेस्ट: पर्थ स्टेडियम, 21-25 नवंबर 2025

दूसरा टेस्ट (डे-नाइट): गाबा, 4-8 दिसंबर 2025

तीसरा टेस्ट: एडिलेड ओवल, 17-21 दिसंबर 2025

चौथा टेस्ट: मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, 26-30 दिसंबर 2025

पांचवां टेस्ट: सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, 4-8 जनवरी 2026.

एशेज सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम: बेन स्टोक्स (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक (उप-कप्तान), ब्रायडन कार्स, जैक क्रॉली, बेन डकेट, विल जैक्स, ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ, जोश टंग, और मार्क वुड.

पहले टेस्ट मैच के लिए ऐसी है ऑस्ट्रेलिया की टीम: स्टीव स्मिथ (कप्तान), सीन एबॉट, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, मिचेल स्टार्क, जेक वेदराल्ड और ब्यू वेबस्टर.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.