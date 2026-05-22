SRH vs RCB, IPL 2026 67th Match Scorecard: रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रनों से हराया, गेंदबाजों ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sunrisers Hyderabad Cricket Team vs Royal Challengers Bengaluru Cricket Team, TATA Indian Premier League 2026 67th Match Scorecard Update: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का रोमांच जारी है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए जोर लगा रही हैं. इस सीजन का 67वां मुकाबला 22 मई को सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (SRH vs RCB) के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैदराबाद (Hyderabad) के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम (Rajiv Gandhi International Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने इस सीजन में अपनी नौवीं जीत हासिल कर ली हैं. इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की कमान पैट कमिंस (Pat Cummins) के हाथों में है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अगुवाई रजत पाटीदार (Rajat Patidar) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: LSG vs PBKS, IPL 2026 68th Match Stats And Preview: प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखने उतरेगी पंजाब किंग्स, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Sunrisers Hyderabad Cricket Team vs Royal Challengers Bengaluru Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 45 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट खोकर 255 रन बनाए. सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से ईशान किशन ने सबसे ज्यादा 79 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान ईशान किशन ने महज 46 गेंदों पर आठ चौके और तीन छक्के लगाए. ईशान किशन के अलावा अभिषेक शर्मा ने 56 रन बनाए.

दूसरी तरफ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को रसिख सलाम दार ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से रसिख सलाम दार ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. रसिख सलाम दार के अलावा सुयश शर्मा और क्रुणाल पांड्या ने एक-एक विकेट चटकाए. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 256 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 60 रन बोर्ड पर जड़ दिए. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 20 ओवरों में चार विकेट खोकर महज 200 रन ही बना सकीं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से कप्तान रजत पाटीदार ने सबसे ज्यादा 56 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान रजत पाटीदार ने 39 गेंदों पर छह चौके और एक छक्का लगाए. रजत पाटीदार के अलावा वेंकटेश अय्यर ने 44 रन बटोरे.

वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को ईशान मलिंगा ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से ईशान मलिंगा ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. ईशान मलिंगा के अलावा साकिब हुसैन और ट्रैविस हेड ने एक-एक विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी: 255/4, 20 ओवर (अभिषेक शर्मा 56 रन, ट्रैविस हेड 26 रन, ईशान किशन 79 रन, हेनरिक क्लासेन 51 रन और नितीश कुमार रेड्डी नाबाद 29 रन.)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की गेंदबाजी: (रसिख सलाम दार 2 विकेट, सुयश शर्मा 1 विकेट और क्रुणाल पांड्या 1 विकेट, विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बल्लेबाजी: 200/4, 20 ओवर (वेंकटेश अय्यर 44 रन, विराट कोहली 15 रन, देवदत्त पडिक्कल 21 रन, रजत पाटीदार 56 रन, क्रुणाल पांड्या नाबाद 41 रन और टिम डेविड नाबाद 15 रन.)

सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी: (ईशान मलिंगा 2 विकेट, साकिब हुसैन 1 विकेट और ट्रैविस हेड 1 विकेट).

नोट: सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.