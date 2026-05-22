SRH vs RCB, IPL 2026 67th Match Live Score Update: राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जा रहा हैं रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru, TATA Indian Premier League 2026 67th Match Live Scorecard Update: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 67वां मुकाबला आज यानी 22 मई को सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (SRH vs RCB) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैदराबाद (Hyderabad) के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम (Rajiv Gandhi International Stadium) में खेला जा रहा हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस सीजन में अब तक 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 9 मैच में जीत और 4 में हार का सामना किया है. वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद ने भी 13 मैच खेले हैं, जिसमें 8 में जीत और 5 में हार मिली है. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर प्लेऑफ से पहले अपनी लय बरकरार रखने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की अगुवाई पैट कमिंस (Pat Cummins) कर रहे हैं. जबकि, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: SRH vs RCB, IPL 2026 67th Match Stats And Preview: प्लेऑफ से पहले जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी आरसीबी, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 67वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद अपने घरेलू मैदान पर जीत दर्ज करना चाहेगी. टीम ने अब तक 13 मुकाबलों में 8 जीत हासिल की है, जबकि 5 में हार का सामना किया है. ऐसे में यह मुकाबला टीम के लिए काफी अहम होगा. दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी 13 में से 9 मैच जीते हैं और 4 मुकाबलों में हार झेली है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेहद कांटे का हो सकता है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम भी जीत दर्ज कर प्लेऑफ से पहले अपना आत्मविश्वास मजबूत करना चाहेगी.

सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Sunrisers Hyderabad Cricket Team vs Royal Challengers Bengaluru Cricket Team Match Scorecard)

टाटा आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 27 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने 14 मैच जीते हैं, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 12 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला था. ऐसे में आंकड़ों के अनुसार मुकाबला काफी कांटे का नजर आता है.

सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में ट्रेविस हेड, ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में पैट कमिंस और ईशान मलिंगा अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल और जितेश शर्मा जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड टीम को मजबूती देते हैं.

नोट: सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.