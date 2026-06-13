Scotland Women vs Ireland Women, T20 World Cup 2026 2nd Match Live Score Update: महिला टी20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा हैं रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

स्कॉटलैंड महिला बनाम आयरलैंड महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Scotland Women National Cricket Team vs Ireland Women National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 2nd Match Live Scorecard Update: स्कॉटलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का दूसरा मुकाबला आज यानी 13 जून को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड (Emirates Old Trafford Cricket Ground) में खेला जा रहा है. महिला टी20 विश्व कप 2026 में दोनों टीमें अपने अभियान की शुरुआत इस मुकाबले से कर रही हैं. स्कॉटलैंड महिला टीम लगातार दूसरी बार इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है और हाल ही में खेले गए अभ्यास मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन कर चुकी है. वहीं आयरलैंड महिला टीम 2024 संस्करण में जगह नहीं बना सकी थी, लेकिन इस बार दमदार वापसी करते हुए बड़े मंच पर अपनी छाप छोड़ने के इरादे से उतरी है. स्कॉटलैंड महिला टीम की कप्तानी कैथरीन ब्राइस (Kathryn Bryce) कर रही हैं, जबकि आयरलैंड महिला टीम की कमान गैबी लुईस (Gaby Lewis) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan 1st ODI Match Key Players To Watch Out: पहले वनडे में इन स्टार खिलाड़ियों पर रहेंगी सबकी निगाहें, अकेले दम पर बदल सकते हैं मैच का रुख

स्कॉटलैंड महिला और आयरलैंड महिला के बीच खेले जा रहे इस मुकाबले पर क्रिकेट फैंस की नजरें टिकी हुई हैं. दोनों टीमें जीत के साथ अपने विश्व कप अभियान का आगाज करना चाहेंगी. स्कॉटलैंड महिला टीम ने क्वालीफायर में शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी का ध्यान खींचा था. वहीं आयरलैंड महिला टीम अनुभवी खिलाड़ियों और युवा प्रतिभाओं के संतुलन के साथ मैदान में उतरी है. ऐसे में यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है.

स्कॉटलैंड राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Scotland Women National Cricket Team vs Ireland Women National Cricket Team Match Scorecard)

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 16 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें स्कॉटलैंड महिला टीम ने 10 मैच जीते हैं, जबकि आयरलैंड महिला टीम को 6 मुकाबलों में जीत मिली है. दोनों टीमों की पिछली भिड़ंत महिला टी20 विश्व कप क्वालीफायर में हुई थी, जहां स्कॉटलैंड ने 39 रन से जीत दर्ज की थी. ऐसे में आंकड़ों के अनुसार स्कॉटलैंड का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है.

स्कॉटलैंड महिला टीम में कैथरीन ब्राइस, सारा ब्राइस, प्रियानाज चटर्जी और अबताहा मकसूद जैसे अहम खिलाड़ी मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में रेचल स्लेटर और किर्स्टी गॉर्डन टीम के लिए बड़ी भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी तरफ आयरलैंड महिला टीम में ऑर्ला प्रेंडरगास्ट, लिया पॉल, एलिस टेक्टर और आर्लीन केली जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में कारा मरे और एवा कैनिंग टीम के लिए अहम साबित हो सकती हैं.

एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड की पिच इस मुकाबले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को सीम मूवमेंट और अतिरिक्त मदद मिलने की संभावना है. मैनचेस्टर में हल्के बादल और ठंडा मौसम गेंदबाजों के लिए अनुकूल साबित हो सकता है. हालांकि मैच आगे बढ़ने के साथ बल्लेबाजी अपेक्षाकृत आसान हो सकती है. ऐसे में दोनों टीमों के बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

नोट: स्कॉटलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.