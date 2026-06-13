SCO-W vs IRE-W, ICC Women's T20 World Cup 2026 2nd Match Live Streaming In India: आज महिला टी20 वर्ल्ड कप में आमने-सामने होंगी स्कॉटलैंड और आयरलैंड, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मुकाबले का लुफ्त

स्कॉटलैंड महिला बनाम आयरलैंड महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Scotland Women National Cricket Team vs Ireland Women National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 2nd Match Live Streaming And Telecast Details: स्कॉटलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का दूसरा मुकाबला आज यानी 13 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड (Emirates Old Trafford Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. महिला टी20 विश्व कप के इस मुकाबले में दोनों टीमें अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेंगी. स्कॉटलैंड महिला टीम लगातार दूसरी बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है और हाल ही में खेले गए अभ्यास मुकाबलों में नीदरलैंड्स और पाकिस्तान को हराकर शानदार फॉर्म में नजर आई है. वहीं आयरलैंड महिला टीम पांचवीं बार महिला टी20 विश्व कप में खेल रही है और कप्तान गैबी लुईस (Gaby Lewis) की अगुवाई में इस बार ग्रुप स्टेज की बाधा पार करने के इरादे से उतरेगी. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan 1st ODI Match Key Players To Watch Out: पहले वनडे में इन स्टार खिलाड़ियों पर रहेंगी सबकी निगाहें, अकेले दम पर बदल सकते हैं मैच का रुख

स्कॉटलैंड महिला टीम ने इस टूर्नामेंट के क्वालीफायर चरण में शानदार प्रदर्शन किया था. दोनों टीमों की पिछली भिड़ंत भी क्वालीफायर में हुई थी, जहां स्कॉटलैंड ने 39 रन से जीत दर्ज की थी. कैथरीन ब्राइस (Kathryn Bryce) की कप्तानी वाली स्कॉटलैंड टीम एक बार फिर उलटफेर करने का दम रखती है. दूसरी तरफ आयरलैंड महिला टीम के पास अनुभव और संतुलन दोनों मौजूद हैं. ऑर्ला प्रेंडरगास्ट (Orla Prendergast), लिया पॉल (Leah Paul) और एलिस टेक्टर (Alice Tector) जैसे खिलाड़ी टीम की ताकत हैं.

स्कॉटलैंड महिला और आयरलैंड महिला टीम के बीच अब तक 16 महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान स्कॉटलैंड ने 10 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि आयरलैंड को 6 मैचों में सफलता मिली है. ऐसे में आंकड़ों के आधार पर स्कॉटलैंड का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है. हालांकि विश्व कप जैसे बड़े मंच पर दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है. आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

स्कॉटलैंड महिला बनाम आयरलैंड महिला हेड टू हेड (SCO-W vs IRE-W Head To Head)

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में स्कॉटलैंड और आयरलैंड के बीच अब तक 16 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान स्कॉटलैंड ने 10 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि आयरलैंड महिला टीम को 6 मैचों में सफलता मिली है.

स्कॉटलैंड महिला टीम की उम्मीदें कप्तान कैथरीन ब्राइस, सारा ब्राइस, प्रियानाज चटर्जी और अबताहा मकसूद पर टिकी होंगी. वहीं गेंदबाजी में रेचल स्लेटर और किर्स्टी गॉर्डन अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी ओर आयरलैंड महिला टीम की जिम्मेदारी ऑर्ला प्रेंडरगास्ट, लिया पॉल, एलिस टेक्टर और आर्लीन केली के कंधों पर होगी.

स्कॉटलैंड महिला बनाम आयरलैंड महिला के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (SCO-W vs IRE-W Match Date And Venue)

स्कॉटलैंड महिला और आयरलैंड महिला के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का दूसरा मुकाबला आज यानी 13 जून को मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले यानी दोपहर 2:30 बजे होगा.

भारत में स्कॉटलैंड महिला बनाम आयरलैंड महिला मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (SCO-W vs IRE-W Match Live TV Channel Telecast In India)

स्कॉटलैंड महिला और आयरलैंड महिला के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का दूसरा मुकाबला एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.

भारत में स्कॉटलैंड महिला बनाम आयरलैंड महिला मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch SCO-W vs IRE-W Match Live Streaming In India)

स्कॉटलैंड महिला और आयरलैंड महिला के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का दूसरा मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SCO-W vs IRE-W Match Playing Prediction)

स्कॉटलैंड महिला: डार्सी कार्टर, कैथरीन फ्रेजर, कैथरीन ब्राइस (कप्तान), सारा ब्राइस (विकेटकीपर), प्रियानाज चटर्जी, ऐल्सा लिस्टर, मेगन मैककॉल, रेचल स्लेटर, क्लो एबेल, अबताहा मकसूद और किर्स्टी गॉर्डन.

आयरलैंड महिला: आर्लीन केली, अलाना डालज़ेल, रेबेका स्टोकल, ऑर्ला प्रेंडरगास्ट (कप्तान), लिया पॉल, एलिस टेक्टर, लुईस लिटिल, क्रिस्टीना कूल्टर रीली (विकेटकीपर), एवा कैनिंग, लारा मैकब्राइड और कारा मरे.

नोट: स्कॉटलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.