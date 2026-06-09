Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? ढाका में बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच से पहले ये टीम बनी फेवरेट

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 1st ODI Match Satta Bazar Favorite Team: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 9 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. सीरीज शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है. स्टार बल्लेबाज ट्रैविस हेड और कप्तान मिचेल मार्श वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. दोनों खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में जोश इंग्लिस (Josh Inglis) टीम की कमान संभालेंगे. दूसरी तरफ बांग्लादेश की कप्तानी मेहदी हसन मिराज (Mehidy Hasan Miraz) करेंगे. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. यह भी पढ़ें: West Indies vs Sri Lanka Dream11 Prediction, 3rd ODI Match: जमैका में कल वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच होगी कांटे की टक्कर, इन धुरंधरों को चुनकर बनाएं मजबूत फैंटेसी 11 टीम

बांग्लादेश के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. टीम को सीरीज शुरू होने से पहले बड़ा झटका लगा है, क्योंकि स्टार बल्लेबाज ट्रैविस हेड और कप्तान मिचेल मार्श वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. दोनों खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में जोश इंग्लिस टीम की कमान संभालेंगे.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अनुसार, ट्रैविस हेड को आईपीएल के बाद निजी कारणों से अवकाश दिया गया है. वह वनडे और टी-20 दोनों सीरीज में नहीं खेलेंगे. वहीं मिचेल मार्श अभी भी अपनी एंकल इंजरी से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं, जिसके चलते उन्हें वनडे सीरीज से बाहर रखा गया है. हालांकि, मार्श टी-20 सीरीज की तैयारी के लिए ढाका में टीम से जुड़ेंगे.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला ढाका में खेला जाएगा. दोनों टीमें जीत के साथ सीरीज का आगाज करना चाहेंगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को 4 मैचों में सफलता मिली है.

बांग्लादेश की टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी. बल्लेबाजी में मेहदी हसन मिराज, नजमुल हुसैन शांतो और तौहीद हृदोय से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे.

ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश इंग्लिस, मार्नस लाबुशेन और कैमरून ग्रीन पर सबकी नजरें रहेंगी. वहीं गेंदबाजी में एडम जम्पा, नाथन एलिस और टॉड मर्फी अहम भूमिका निभा सकते हैं. ये खिलाड़ी अपने दम पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया पर सट्टा बाजार गर्म (Bangladesh vs Australia Satta Bazar)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) में दोनों टीमों को लेकर चर्चाएं तेज हैं. ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बांग्लादेश के खिलाफ शानदार रहा है, लेकिन घरेलू परिस्थितियों के कारण बांग्लादेश को भी हल्के में नहीं आंका जा सकता. सट्टा बाजार की चर्चाओं में ऑस्ट्रेलिया को हल्का फेवरेट माना जा रहा है. हालांकि बांग्लादेश की टीम अपने घरेलू मैदान पर उलटफेर करने की क्षमता रखती है.

सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है, उसके जीतने की संभावना अधिक मानी जाती है. वहीं दूसरी टीम पर अपेक्षाकृत ज्यादा रिटर्न की चर्चा होती है. हालांकि मैच शुरू होने से पहले और मुकाबले के दौरान यह अनुमान बदल सकते हैं. क्रिकेट में अंतिम नतीजा खिलाड़ियों के प्रदर्शन और मैच की परिस्थितियों पर निर्भर करता है.

संभावित फेवरेट टीम

ऑस्ट्रेलिया - फेवरेट

बांग्लादेश - मजबूत चुनौती देने वाली टीम

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