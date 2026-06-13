Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? महिला टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 3rd Match Satta Bazar Favorite Team: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का तीसरा मुकाबला आज यानी 13 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड (Emirates Old Trafford Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. पिछले महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया महिला टीम को हराकर बड़ा उलटफेर किया था. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज कर हिसाब बराबर करना चाहेगी. वहीं दक्षिण अफ्रीका महिला टीम एक बार फिर अपने शानदार प्रदर्शन को दोहराने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कप्तानी सोफी मोलिन्यूक्स (Sophie Molineux) कर रही हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की कमान लॉरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: AUS-W vs SA-W, ICC Women's T20 World Cup 2026 3rd Match Live Streaming In India: आज महिला टी20 वर्ल्ड कप में आमने-सामने होंगी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मुकाबले का लुफ्त

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम महिला क्रिकेट की सबसे सफल टीमों में से एक रही है और आईसीसी टूर्नामेंटों में उसका रिकॉर्ड शानदार रहा है. दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है और बड़े मंच पर खुद को साबित किया है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच होने वाला यह मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है.

ऑस्ट्रेलिया महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच अब तक 11 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने 9 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को 2 मैचों में सफलता मिली है. हालांकि पिछले महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रचा था. ऐसे में इस मुकाबले में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला हेड टू हेड (AUS-W vs SA-W Head To Head)

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के बीच अब तक 11 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने 9 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को 2 मैचों में सफलता मिली है.

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की उम्मीदें बेथ मूनी, एलिस पेरी, एश्ले गार्डनर और एनाबेल सदरलैंड पर टिकी होंगी. वहीं गेंदबाजी में अलाना किंग, किम गर्थ और सोफी मोलिन्यूक्स अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के लिए लॉरा वोल्वार्ड्ट, मारीज़ान कैप, क्लो ट्रायन और डेन वान नीकेर्क जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदल सकते हैं.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला पर सट्टा बाजार गर्म (Australia Women vs South Africa Women Satta Bazar)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि ऑस्ट्रेलिया महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला (Australia Women vs South Africa Women Satta Bazar Rate) में से कौनसी टीम बाजी मार सकती है. इस मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार में काफी हलचल है. सट्टा बाजार के अनुमान के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया महिला टीम फेवरेट मानी जा रही है. हालांकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने पिछले विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, इसलिए उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता.

सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज्यादा मानी जाती है. हालांकि ये भाव मैच शुरू होने तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

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