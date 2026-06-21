RSAW vs INDW, 1st T20I Match Scorecard: मारिज़ान कैप के तूफानी अर्धशतक से दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने भारत को 6 विकेट से हराया, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs South Africa Women's National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 Match Scorecard Update: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 का 18वां मुकाबला आज यानी 21 जून को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम (Old Trafford Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ने टीम इंडिया को 5 विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही साउथ अफ्रीका की टीम ने इस टूर्नामेंट में दूसरी जीत दर्ज कर ली हैं. हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की कप्तानी वाली भारतीय टीम और लॉरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) की अगुवाई वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है. यह भी पढ़ें: Fact Check: रोहित शर्मा के संन्यास लेने वाली वायरल इंस्टाग्राम स्टोरी निकली फर्जी, जानें क्या है पूरा सच

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम मैच का स्कोरकार्ड (India Women's National Cricket Team vs South Africa Women's National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 30 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 158 रन बनाए. टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज शेफ़ाली वर्मा ने सबसे ज्यादा 31 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान शेफ़ाली वर्मा ने महज 15 गेंदों पर चार चौके और एक छक्के लगाए. शेफ़ाली वर्मा के अलावा दीप्ति शर्मा ने 29 रन बनाए.

दूसरी तरफ, साउथ अफ्रीका की टीम को दिग्गज आलराउंडर मैरिज़ैन कैप ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. साउथ अफ्रीका की ओर से मैरिज़ैन कैप और शबनीम इस्माइल ने सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम किए. मैरिज़ैन कैप और शबनीम इस्माइल के अलावा नॉनकुलुलेको म्लाबा, अयाबोंगा खाका और नादिन डी क्लर्क ने एक-एक विकेट चटकाए. साउथ अफ्रीका को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 159 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की शुरुआत संभली हुई रही. लॉरा वोल्वार्ड्ट और ताज़मिन ब्रिट्स ने पहले विकेट के लिए 25 रन जोड़े. इसके बाद मारिज़ान कैप ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना दिया. मारिज़ान कैप की शानदार पारी के दम पर दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने 19.1 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया.

दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की ओर से मारिज़ान कैप ने सबसे ज्यादा नाबाद 81 रनों की शानदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 45 गेंदों पर सात चौके और चार छक्के लगाए. ताज़मिन ब्रिट्स ने 40 रन और लॉरा वोल्वार्ड्ट ने 20 रनों का योगदान दिया.

वहीं, भारतीय महिला टीम की ओर से श्री चरणी ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. उनके अलावा शेफाली वर्मा को एक विकेट मिला. अन्य कोई गेंदबाज विकेट हासिल नहीं कर सका. वहीं, अब भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 का 23वां मुकाबला गुरूवार यानी 25 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम (Old Trafford Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

भारतीय महिला टीम की बल्लेबाजी: 158/7, 20 ओवर (शेफाली वर्मा 31 रन, दीप्ति शर्मा 29 रन, हरमनप्रीत कौर 24 रन, स्मृति मंधाना 17 रन, यास्तिका भाटिया 15 रन, ऋचा घोष 15 रन, जेमिमा रोड्रिग्स 12 रन, अरुंधति रेड्डी नाबाद 6 रन, प्रेमा रावत नाबाद 3 रन.)

दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की गेंदबाजी: (मारिज़ान कैप 2 विकेट, शबनीम इस्माइल 2 विकेट, नोनकुलेलेको म्लाबा 1 विकेट, अयाबोंगा खाका 1 विकेट और नादिन डी क्लर्क 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की बल्लेबाजी: 161/4, 19.1 ओवर (मारिज़ान कैप नाबाद 81 रन, ताज़मिन ब्रिट्स 40 रन, लॉरा वोल्वार्ड्ट 20 रन, क्लो ट्रायोन नाबाद 10 रन, नादिन डी क्लर्क 5 रन.)

भारतीय महिला टीम की गेंदबाजी: (श्री चरणी 3 विकेट और शेफाली वर्मा 1 विकेट).

नोट: दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.