Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen, PSL 2026 Match Live Score Update: लाहौर में क्वेटा ग्लैडिएटर्स बनाम हैदराबाद किंग्समेन के बीच खेला जा रहा है पांचवां मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

क्वेटा ग्लैडियेटर्स बनाम हैदराबाद किंग्समेन (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen, PSL 2026 Match Live Scorecard Update: क्वेटा ग्लैडिएटर्स बनाम हैदराबाद किंग्समेन के बीच पाकिस्तान सुपर लीग 2026 का पांचवां मुकाबला आज यानी 29 मार्च को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा हैं. क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम अपने पहले मुकाबले में कराची किंग्स के खिलाफ 14 रन से हार चुकी है और अब वापसी करना चाहेगी, जबकि हैदराबाद किंग्समेन को भी अपने पिछले मैच में लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 69 रन से हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में दोनों टीमें इस मुकाबले में जीत दर्ज कर टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगी. Rohit Sharma IPL Stats Against KKR: आईपीएल इतिहास में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं रोहित शर्मा का प्रदर्शन, 'हिटमैन' के आकंड़ों पर एक नजर

दोनों टीमों के बीच इस मुकाबले में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है. क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम में शमायल हुसैन, रिली रोसौ और टॉम करन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में अहमद दानियाल और अबरार अहमद टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी ओर हैदराबाद किंग्समेन की टीम में सैम अयूब, मार्नस लाबुशेन, कुसल परेरा और राइली मेरिडिथ जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो किसी भी समय मैच का पासा पलट सकते हैं.

क्वेटा ग्लैडिएटर्स क्रिकेट टीम बनाम हैदराबाद किंग्समेन क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Quetta Gladiators Cricket Team vs Hyderabad Kingsmen Cricket Team Match Scorecard)

क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम में सऊद शकील, शमायल हुसैन, रिली रोसौ और बेन मैकडरमॉट जैसे बल्लेबाज शामिल हैं, जो टीम को मजबूत शुरुआत दे सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में टॉम करन, अहमद दानियाल और अल्जारी जोसेफ अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी ओर हैदराबाद किंग्समेन की टीम में सैम अयूब, उस्मान खान, मार्नस लाबुशेन और कुसल परेरा जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं, जबकि गेंदबाजी में हसन खान, राइली मेरिडिथ और मोहम्मद अली टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

नोट: क्वेटा ग्लैडिएटर्स बनाम हैदराबाद किंग्समेन मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.