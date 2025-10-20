Sohaib Maqsood Car Fraud: पाकिस्तानी क्रिकेटर सोहैब मकसूद के साथ हुई 1.4 करोड़ की ठगी, परमिशन की बेच दी कार, मोहसिन नक़वी से लगाई मदद की गुहार
Sohaib Maqsood (Photo credit: Instagram @sohaib_cricketer)

Sohaib Maqsood Car Fraud: पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज़ सोहैब मकसूद ने एक बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया है कि वे 1.4 करोड़ पाकिस्तानी रुपये की कार धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर लगातार पोस्ट करते हुए मकसूद ने अपने साथ हुई वारदात का पूरा विवरण साझा किया. उन्होंने बताया कि मुल्तान स्थित एक कार शोरूम के मालिक ने उनकी लग्जरी कार को बिना आधिकारिक दस्तावेजों के बेच दिया, जबकि मूल कागजात अभी भी उनके पास ही थे.

सोहैब मकसूद के अनुसार, विवादित कार को बेचने के बाद उन्होंने उसकी तलाश शुरू की और उन्हें वह कार लाहौर के एक घर में मिली. वहां मौजूद व्यक्ति से उनकी बहस भी हुई, जिसने कथित तौर पर वह कार खरीदी थी. मकसूद का कहना है कि जिस व्यक्ति ने कार खरीदी, उसे भी इस गड़बड़ी की पूरी जानकारी नहीं थी, क्योंकि कागजात कभी उसे सौंपे ही नहीं गए. इस घटना के बाद से वह गंभीर मानसिक तनाव में हैं और न्याय की उम्मीद में संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं.

 

सोहेब मकसूद ने की धोखाधड़ी का शिकार होने का लगाया आरोप

Sohaib Maqsood Seeks Help from Authorities to Resolve Car Fraud

38 वर्षीय सोहैब मकसूद पाकिस्तान के लिए 29 वनडे और 26 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेल चुके हैं. उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नक़वी समेत प्रशासनिक संस्थाओं से इस मामले में दखल देने की अपील की है. मकसूद ने कहा कि वह किसी कानूनी विवाद में नहीं उलझना चाहते, बल्कि अपनी कार और अधिकारों की वैध वापसी की मांग कर रहे हैं. अब देखना यह होगा कि PCB और सरकारी एजेंसियां उनके इस मामले में कितना सहयोग देती हैं और क्या इस ठगी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है.