PAK vs AUS ODI Stats: वनडे क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, ODI Stats: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया (PAK vs AUS) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 30 मई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 5:00 बजे से खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज के लिए अपने कई वरिष्ठ खिलाड़ियों को आराम दिया है. पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, ट्रैविस हेड और जोश हेजलवुड इस दौरे का हिस्सा नहीं हैं. वहीं, मिचेल मार्श चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं. ऐसे में जोश इंगलिस टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे. दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम और नसीम शाह की वापसी हुई है. पाकिस्तान हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज हारकर आ रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पिछली वनडे सीरीज में भारत को हराया था. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. यह भी पढ़ें: PAK vs AUS, 1st ODI Stats And Preview: पहले वनडे में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रावलपिंडी में खेला जाएगा. पाकिस्तान की टीम घरेलू मैदान पर वापसी करने के इरादे से उतरेगी. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम कई अनुभवी खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी के बावजूद मजबूत नजर आ रही है.

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (PAK vs AUS Head To Head)

वनडे क्रिकेट के इतिहास में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 112 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का दबदबा देखने को मिला है. ऑस्ट्रेलिया ने 71 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि पाकिस्तान की टीम 36 मैच जीतने में सफल रही है. एक मुकाबला टाई रहा है, जबकि चार मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला है. हालांकि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली वनडे सीरीज अपने नाम की थी.

पाकिस्तान की टीम हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से हारकर आ रही है. ऐसे में टीम अपने घरेलू मैदान पर बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी. बल्लेबाजी में बाबर आजम, सलमान अली आगा और साहिबजादा फरहान से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे.

दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम शानदार फॉर्म में नजर आ रही है. टीम ने अपनी पिछली वनडे सीरीज में भारत को 2-1 से हराया था. बल्लेबाजी में जोश इंगलिस, कैमरून ग्रीन और मार्नस लाबुशेन अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में एडम जम्पा और नाथन एलिस पर बड़ी जिम्मेदारी होगी.

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. विकेट सपाट रहने की उम्मीद है, जिससे बल्लेबाज खुलकर रन बना सकते हैं. हालांकि पुरानी गेंद से स्पिनरों को मदद मिलने की संभावना है. दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना यहां अपेक्षाकृत आसान माना जाता है. मौसम की बात करें तो मुकाबले के दौरान बारिश की संभावना काफी कम है और फैंस को पूरा मैच देखने को मिल सकता है.

पाकिस्तान के लिए बाबर आजम की बल्लेबाजी पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं शाहीन अफरीदी और अबरार अहमद गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान जोश इंगलिस शानदार फॉर्म में हैं. वहीं एडम जम्पा इस पिच पर बड़ा प्रभाव छोड़ सकते हैं. पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह मुकाबला रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शाम 5:00 बजे से खेला जाएगा. भारत में फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK vs AUS 1st ODI Match Playing Prediction)

पाकिस्तान: शामिल हुसैन, साहिबजादा फरहान, माज सदाकत, बाबर आजम, सलमान अली आगा, शादाब खान, गाजी घोरी (विकेटकीपर), शाहीन अफरीदी (कप्तान), नसीम शाह, हारिस रऊफ और अबरार अहमद.

ऑस्ट्रेलिया: जोश इंगलिस (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, कूपर कोनोली, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), नाथन एलिस, एडम जम्पा, राइली मेरेडिथ और बिली स्टेनलेक.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.