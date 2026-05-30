PAK vs AUS, 1st ODI Rawalpindi Weather Update: रावलपिंडी में बारिश बनेगी विलेन या फैंस उठाएंगे पूरे मुकाबले का लुफ्त रोमांचक मुकाबले से पहले जानें मौसम का हाल

रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 1st ODI Match Rawalpindi Weather Update: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया (PAK vs AUS) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 30 मई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 5:00 बजे से खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज के लिए अपने कई वरिष्ठ खिलाड़ियों को आराम दिया है. पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, ट्रैविस हेड और जोश हेजलवुड इस दौरे का हिस्सा नहीं हैं. वहीं, मिचेल मार्श चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं. ऐसे में जोश इंगलिस टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे. दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम और नसीम शाह की वापसी हुई है. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम होने वाला है. ऐसे में फैंस को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. यह भी पढ़ें: PAK vs AUS, 1st ODI Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे मुकाबले में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम मेजबानी करेगा. पाकिस्तान की टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश करेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया युवा खिलाड़ियों के साथ चुनौती पेश करने के इरादे से मैदान में उतरेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (PAK vs AUS Head To Head)

वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 112 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 71 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि पाकिस्तान की टीम को 36 मैचों में सफलता मिली है. एक मुकाबला टाई रहा है, जबकि चार मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला है. हालांकि पिछली वनडे सीरीज पाकिस्तान ने अपने नाम की थी.

पाकिस्तान की टीम हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज हारकर आ रही है. ऐसे में टीम वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. बल्लेबाजी में बाबर आजम और सलमान अली आगा से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ अहम भूमिका निभा सकते हैं.

दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम में कई अनुभवी खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन जोश इंगलिस, कैमरून ग्रीन और मार्नस लाबुशेन जैसे खिलाड़ी टीम को मजबूती प्रदान करते हैं. गेंदबाजी में एडम जम्पा और नाथन एलिस पर बड़ी जिम्मेदारी होगी.

रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Rawalpindi Cricket Stadium Pitch Report)

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच बल्लेबाजों के लिए काफी अनुकूल मानी जाती है. विकेट सपाट रहने की उम्मीद है और गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आएगी. तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा बल्लेबाज खुलकर शॉट खेल सकते हैं. पिच के सूखने के बाद स्पिन गेंदबाजों को भी मदद मिलने की संभावना है. इस मैदान पर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना अपेक्षाकृत आसान माना जाता है.

रावलपिंडी का मौसम (Rawalpindi Weather Update)

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. मौसम साफ रहने की उम्मीद है और बारिश की संभावना काफी कम है. ऐसे में फैंस को पूरे 50 ओवर का मुकाबला देखने को मिल सकता है. खिलाड़ियों को गर्म मौसम का सामना करना पड़ सकता है.

पाकिस्तान के लिए बाबर आजम की बल्लेबाजी पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं, शाहीन अफरीदी और अबरार अहमद गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश इंगलिस शानदार फॉर्म में हैं और कप्तान के रूप में टीम का नेतृत्व करेंगे. वहीं एडम जम्पा इस पिच पर ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रभावी गेंदबाज साबित हो सकते हैं. पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह मुकाबला रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शाम 5:00 बजे से खेला जाएगा. भारत में फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK vs AUS 1st ODI Match Playing Prediction)

पाकिस्तान: शामिल हुसैन, साहिबजादा फरहान, माज सदाकत, बाबर आजम, सलमान अली आगा, शादाब खान, गाजी घोरी (विकेटकीपर), शाहीन अफरीदी (कप्तान), नसीम शाह, हारिस रऊफ और अबरार अहमद.

ऑस्ट्रेलिया: जोश इंगलिस (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, कूपर कोनोली, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), नाथन एलिस, एडम जम्पा, राइली मेरेडिथ और बिली स्टेनलेक.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.