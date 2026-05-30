PAK vs AUS, 1st ODI Live Score Update: रावलपिंडी में पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 1st ODI Match Live Scorecard Update: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया (PAK vs AUS) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 30 मई को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जा रहा है. पाकिस्तान की टीम हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज हारकर इस मुकाबले में उतरी है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी पिछली वनडे सीरीज में भारत को हराने के बाद मैदान में उतरी है. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि जीत के साथ कोई भी टीम सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. पाकिस्तान की अगुवाई शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) कर रहे हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान जोश इंगलिस (Josh Inglis) के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: PAK vs AUS, 1st ODI Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे मुकाबले में दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान में उतरी हैं. पाकिस्तान की टीम घरेलू मैदान का फायदा उठाना चाहेगी. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की युवा टीम अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखने के इरादे से उतरी है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेहद कांटे का हो सकता है. पाकिस्तान की टीम भी सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया जीत के साथ दौरे की शुरुआत करना चाहेगा.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Pakistan Cricket Team vs Australia Cricket Team Match Scorecard)

वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 112 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 71 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान को 36 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मुकाबला टाई रहा है, जबकि चार मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला है. ऐसे में आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है.

पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम, सलमान अली आगा और शादाब खान जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम में जोश इंगलिस, कैमरून ग्रीन और मार्नस लाबुशेन जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में एडम जम्पा और नाथन एलिस टीम को मजबूती प्रदान करते हैं.

रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. यहां गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है और बल्लेबाज खुलकर अपने शॉट खेल सकते हैं. हालांकि पुरानी गेंद से स्पिनरों को मदद मिलने की संभावना है. ऐसे में फैंस को एक हाईस्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.