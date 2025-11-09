New Zealand vs West Indies 4th T20I Match Nelson Weather Update: नेल्सन में बारिश बनेगी विलेन या खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें मौसम का हाल

न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 4th T20I Match 2025 Nelson Weather Update: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का चौथा मुकाबला कल यानी 10 नवंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नेल्सन (Nelson) के सैक्सटन ओवल (Saxton Oval) में भारतीय समयानुसार सुबह 5:45 बजे से खेला जाएगा. तीसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने वेस्टइंडीज को नौ रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल ली हैं. अब चौथे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेगी. वहीं, वेस्टइंडीज की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की अगुवाई मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) कर रहें हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान शाई होप (Shai Hope) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs South Africa Test Series: टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन भारतीय बल्लेबाजों ने मचाया कोहराम, बनाए हैं सबसे ज्यादा रन; यहां देखें पूरी लिस्ट

वेस्टइंडीज की टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है और वह इस सीरीज में भी अपने प्रदर्शन को जारी रखना चाहेगी. पिछले कुछ सालों में वेस्टइंडीज की कमजोरी बल्लेबाजी में स्थिरता की कमी रही है. वेस्टइंडीज आगामी टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए सीरीज में अपने सभी खिलाड़ियों को मौका देना चाहेगी.

न्यूजीलैंड टीम को इस मैच में घरेलू परिस्थितियों का फायदा मिलेगा और वेस्टइंडीज के खिलाफ न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है. न्यूजीलैंड टीम ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज भी जीती है जिससे टीम का मनोबल ऊपर है और इस मैच में भी न्यूजीलैंड टीम आगे नजर आ रही है.

न्यूजीलैंड की टीम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पिछले पांच मुकाबलों में से तीन मैच जीते हैं दूसरे तरफ वेस्टइंडीज की टीम ने अपने पिछले पांच मुकाबलों में से चार मैच जीते हैं. वेस्टइंडीज ने हाल ही में बांग्लादेश को 3-0 से हराया है तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज 1-0 से हारी है.

न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (NZ vs WI Head To Head Record)

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच अब तक कुल 23 टी20 मैच खेले गए हैं. इस दौरान न्यूजीलैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. न्यूजीलैंड की टीम ने 12 मुकाबले जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज की टीम को महज नौ मैचों में जीत नसीब हुई है. वहीं, दो मैच बेनतीजा रहा हैं.

नेल्सन के मौसम का हाल (Nelson Weather Update)

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला कल यानी 10 नवंबर को नेल्सन के सैक्सटन ओवल में खेला जाएगा. 10 नवंबर को बारिश आने की संभावना 20 प्रतिशत है, ऐसे में फैंस को थोड़ी मायूसी का सामना करना पड़ सकता हैं. न्यूजीलैंड (NZ vs WI Weather Update) के मौसम विभाग के मुताबिक, मैच के दौरान वर्षा अधिक रोमांच खराब नहीं करेगी.

न्यूजीलैंड की टीम से मिचेल सेंटनर, जैकब डफी और जैकरी फॉल्क्स स्टार प्लेयर्स हो सकते हैं जिन पर सभी की निगाहें रहेंगी. वहीं बात करें वेस्टइंडीज टीम की तो शाई होप, रॉस्टन चेज़ और जेसन होल्डर अपने प्रदर्शन से कमाल कर सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (New Zealand vs West Indies 4th T20I Probable Playing XI)

न्यूजीलैंड (New Zealand 4th T20I Probable Playing XI): डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), टिम रॉबिन्सन, रचिन रविंद्र, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल, जेम्स नीसम, मिचेल सेंटनर (कप्तान), जैकरी फॉल्क्स, काइल जेमीसन, जैकब डफी.

वेस्टइंडीज (West Indies 4th T20I Probable Playing XI): शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), एलिक अथानाज़े, ब्रैंडन किंग, रॉस्टन चेज़, एकीम अगस्टे, रोवमैन पॉवेल, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, अकील हुसैन, मैथ्यू फोर्ड, जायडेन सील्स.

नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.