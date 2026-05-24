MI vs RR, IPL 2026 69th Match Scorecard: रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 30 रनों से हराकर प्लेऑफ में पहुंची राजस्थान रॉयल्स, बल्ले के बाद गेंद से भी जोफ्रा आर्चर ने मचाया कोहराम; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Mumbai Indians Cricket Team vs Rajasthan Royals Cricket Team, TATA Indian Premier League 2026 69th Match Scorecard Update: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का रोमांच जारी है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए जोर लगा रही हैं. इस सीजन का 69वां मुकाबला आज यानी 24 मई को मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स (MI vs RR) के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने मुंबई इंडियंस को 30 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस सीजन में अपनी आठवीं जीत दर्ज कर ली हैं. इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स की टीम इस टूर्नामेंट के प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने वाली चौथी टीम बन गई हैं. इस सीजन में मुंबई इंडियंस की कमान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के हाथों में है, जबकि राजस्थान रॉयल्स की अगुवाई रियान पराग (Riyan Parag) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: KKR vs DC, IPL 2026 70th Match Live Toss And Scorecard: ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम बनाम राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Mumbai Indians Cricket Team vs Rajasthan Royals Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 33 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई राजस्थान रॉयल्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 205 रन बनाए. राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ध्रुव जुरेल ने सबसे ज्यादा रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान ध्रुव जुरेल ने 26 गेंदों पर तीन चौके और दो छक्के लगाए. ध्रुव जुरेल के अलावा जोफ्रा आर्चर ने 32 रन बनाए.

दूसरी तरफ, मुंबई इंडियंस की टीम को विल जैक ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. मुंबई इंडियंस की ओर से दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर के अलावा विल जैक, एएम ग़ज़ानफ़र और कॉर्बिन बॉश ने एक-एक विकेट चटकाए. मुंबई इंडियंस की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 206 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम का आगाज बेहद निराशाजनजक रहा और महज 38 रन के स्कोर पर टीम के चार बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. मुंबई इंडियंस की टीम 20 ओवर में नौ विकेट खोकर महज 175 रन ही बना सकीं. मुंबई इंडियंस की तरफ से सूर्यकुमार यादव ने सबसे ज्यादा 60 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान सूर्यकुमार यादव ने 42 गेंदों पर तीन चौके और चार छक्के लगाए. सूर्यकुमार यादव के अलावा कप्तान हार्दिक पांड्या ने 34 रन बटोरे.

वहीं, राजस्थान रॉयल्स की टीम को जोफ्रा आर्चर ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. राजस्थान रॉयल्स की ओर से जोफ्रा आर्चर ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. जोफ्रा आर्चर के अलावा ब्रिजेश शर्मा, नंद्रे बर्गर और यशराज पुंजा ने दो-दो विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी: 205/8, 20 ओवर (यशस्वी जयसवाल 27 रन, वैभव सूर्यवंशी 4 रन, ध्रुव जुरेल 38 रन, रियान पराग 14 रन, डोनोवन फरेरा 18 रन, दासुन शनाका 29 रन, जोफ्रा आर्चर 32 रन, शुभम दुबे 5 रन, रवींद्र जडेजा नाबाद 19 रन और नंद्रे बर्गर नाबाद 10 रनन.)

मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी: (दीपक चहर 2 विकेट, शार्दुल ठाकुर 2 विकेट, विल जैक 1 विकेट, एएम ग़ज़ानफ़र 1 विकेट और कॉर्बिन बॉश 1 विकेट,).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी: 175/9, 20 ओवर (रोहित शर्मा 0 रन, रयान रिकेल्टन 12 रन, नमन धीर 6 रन, सूर्यकुमार यादव 60 रन, तिलक वर्मा 3 रन, विल जैक 33 रन, हार्दिक पांड्या 34 रन, कॉर्बिन बॉश 2 रन, शार्दुल ठाकुर नाबाद 10 रन, दीपक चाहर 8 रन और एएम ग़ज़नफ़र नाबाद 2 रन.)

राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी: (जोफ्रा आर्चर 3 विकेट, नंद्रे बर्गर 2 विकेट, ब्रिजेश शर्मा 2 विकेट और यशराज पुंजा 2 विकेट).

नोट: मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम बनाम राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.