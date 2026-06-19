Major League Cricket 2026 Live Streaming: भारत में कहां देखें MLC 2026 के मैच, जानें टीवी और ऑनलाइन प्रसारण की पूरी जानकारी

Major League Cricket 2026

Major League Cricket 2026 Live Streaming In India: अमेरिका की प्रमुख टी20 फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग मेजर लीग क्रिकेट 2026 (Major League Cricket 2026) का आगाज हो चुका है. टूर्नामेंट 18 जून से शुरू हुआ है और इसका फाइनल मुकाबला 18 जुलाई को खेला जाएगा. एक महीने तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में छह टीमें खिताब के लिए मुकाबला करेंगी. क्रिकेट प्रेमियों को इस दौरान कई अंतरराष्ट्रीय सितारों और उभरते अमेरिकी खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिलेगा. एमएलसी 2026 के पहले मुकाबले में टेक्सास सुपर किंग्स का सामना सिएटल ओर्कास से हुआ. टेक्सास सुपर किंग्स की कप्तानी फाफ डु प्लेसिस कर रहे हैं. BAN vs AUS, 2nd T20I Match Scorecard: चट्टोग्राम में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के सामने रखा 197 रनों का टारगेट, मैट रेनशॉ ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

भारत में कहां देखें मेजर लीग क्रिकेट 2026?

भारतीय क्रिकेट प्रशंसक मेजर लीग क्रिकेट 2026 के सभी मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं. वहीं, टूर्नामेंट के टीवी प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. ऐसे में क्रिकेट फैंस टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स चैनलों और मोबाइल या स्मार्ट टीवी पर जियोहॉटस्टार के जरिए मैचों का आनंद ले सकते हैं.

एमएलसी 2026 में हिस्सा ले रही हैं ये छह टीमें

टूर्नामेंट में कुल छह टीमें हिस्सा ले रही हैं:

लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स

MI न्यूयॉर्क

सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स

सिएटल ओर्कास

टेक्सास सुपर किंग्स

वॉशिंगटन फ्रीडम

इन स्टार खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें

एमएलसी 2026 में दुनिया भर के कई बड़े क्रिकेट सितारे खेलते नजर आएंगे. टेक्सास सुपर किंग्स की कप्तानी फाफ डु प्लेसिस कर रहे हैं. टीम में केशव महाराज और अकील होसेन जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं.

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन इस बार सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स का हिस्सा हैं. यह पहली बार है जब भारत के लिए खेल चुके किसी प्रमुख पुरुष क्रिकेटर ने MLC में हिस्सा लिया है.

इसके अलावा स्टीव स्मिथ वॉशिंगटन फ्रीडम की कप्तानी करेंगे, जबकि निकोलस पूरन एमआई न्यूयॉर्क का नेतृत्व संभालेंगे. वहीं ग्लेन मैक्सवेल और हारिस रऊफ़ भी टूर्नामेंट में खेलते नजर आएंगे.

एक महीने तक चलेगा रोमांच

मेजर लीग क्रिकेट 2026 के मुकाबले अमेरिका के विभिन्न शहरों में खेले जाएंगे. पिछले सीजन की सफलता के बाद इस बार भी लीग से काफी उम्मीदें हैं. दुनियाभर के क्रिकेट फैंस को एक महीने तक हाई-वोल्टेज टी20 क्रिकेट देखने को मिलेगा.