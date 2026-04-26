LSG vs KKR, IPL 2026 38th Match Live Score Update: इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जा रहा है रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders, TATA Indian Premier League 2026 38th Match Live Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 38वां मुकाबला आज यानी 26 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (LSG vs KKR) के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के इकाना स्टेडियम (Ekana Stadium) में खेला जा रहा है. लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस सीजन में अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 2 मैच में जीत और 5 में हार का सामना किया है. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी 7 मैच खेले हैं, जिसमें 1 में जीत और 5 में हार मिली है. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स की अगुवाई ऋषभ पंत कर रहे हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स की कमान अजिंक्य रहाणे के कंधों पर है. यह भी पढ़ें:

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 38वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स अपने घरेलू मैदान पर जीत दर्ज करना चाहेगी. टीम ने अब तक 7 मुकाबलों में 2 जीत हासिल की है, जबकि 5 में हार का सामना किया है. ऐसे में यह मुकाबला टीम के लिए काफी अहम होगा. दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी 7 में से 1 मैच जीता है और 5 मुकाबलों में हार झेली है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेहद कांटे का हो सकता है. कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम भी जीत दर्ज कर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी.

लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Lucknow Super Giants Cricket Team vs Kolkata Knight Riders Cricket Team Match Scorecard)

आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 7 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 5 मैच जीते हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 मुकाबलों में जीत मिली है. ऐसे में आंकड़ों के अनुसार लखनऊ सुपर जायंट्स का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है. लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में मिचेल मार्श, निकोलस पूरन और ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में मोहम्मद शमी और मोहसिन खान अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह और रोवमैन पॉवेल जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण टीम को मजबूती देते हैं.

नोट: लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.