KKR vs DC, IPL 2026 70th Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals, TATA Indian Premier League 2026 70th Match Date And Time Details: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 70वां मुकाबला कल यानी 24 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स (KKR vs DC) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स स्टेडियम (Eden Gardens Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस सीजन में अब तक 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें टीम को 6 मैचों में जीत मिली है. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स ने भी 13 मुकाबलों में 6 जीत दर्ज की है, जबकि बाकी मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. कोलकाता नाइट राइडर्स अभी भी प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स के लिए प्लेऑफ में पहुंचना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) कर रहे हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की कमान अक्षर पटेल (Axar Patel) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: LSG vs PBKS, IPL 2026 68th Match Live Toss And Scorecard: इकाना स्टेडियम में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 70वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा. ये मुकाबला कोलकाता में खेला जाएगा. मौजूदा सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक 13 मैच खेले हैं. इस दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को छह मुकाबलों में जीत और बाकी मैचों में हार मिली है. दूसरी तरफ, दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस सीजन में अब तक 13 मैच खेले हैं. इस दौरान दिल्ली कैपिटल्स की टीम को छह मुकाबलों में जीत मिली है. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स हेड टू हेड (KKR vs DC Head To Head)

टाटा आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच 36 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा भारी रहा है. कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 मुकाबलों में जीत हासिल की है. जबकि, दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 15 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकल पाया था. इस सीजन दोनों टीमों के बीच यह दूसरा मुकाबला होगा. पहले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया था. टाटा आईपीएल के पिछले और 2024 को मिलाकर दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले तीन मुकाबलों में भी कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत मिली थी.

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच 70वां टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा? (KKR vs DC 70th Match Date And Venue)

टाटा आईपीएल 2026 का 70वां मुकाबला कल यानी 24 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस मैच का टॉस मुकाबला शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (KKR vs DC 70th Match Live TV Channel Telecast In India)

आईपीएल 2026 का 70वां मुकाबला कल यानी 24 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.

भारत में कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch KKR vs DC 70th Match Live Streaming In India)

टाटा आईपीएल 2026 का 70वां मुकाबला कल यानी 24 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (KKR vs DC 70th T20 Match Playing Prediction)

कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, मनीष पांडे, कैमरून ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती और सौरभ दुबे.

दिल्ली कैपिटल्स: केएल राहुल (विकेटकीपर), अभिषेक पोरेल, साहिल पराख, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), माधव तिवारी, त्रिपुराना विजय, लुंगी एनगिडी, मिचेल स्टार्क और मुकेश कुमार.

नोट: कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम बनाम दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.