IPL 2026, KKR vs DC 70th Match Live Score Update: ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जा रहा हैं रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals, TATA Indian Premier League 2026 70th Match Live Scorecard Update: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 70वां मुकाबला आज यानी 23 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स (KKR vs DC) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स स्टेडियम (Eden Gardens Stadium) में खेला जा रहा हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस सीजन में अब तक 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 6 मैच में जीत हासिल की है. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स ने भी 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 6 मैच में जीत दर्ज की है. KKR की नजर इस मुकाबले को जीतकर प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने पर होगी. दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स भी जीत के साथ अपने अभियान का अंत करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स की कमान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) के हाथों में हैं. जबकि, दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई अक्षर पटेल (Axar Patel) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: KKR vs DC, IPL 2026 70th Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 70वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स अपने घरेलू मैदान पर जीत दर्ज कर प्लेऑफ की उम्मीदों को मजबूत करना चाहेगी. टीम ने अब तक 13 मुकाबलों में 6 जीत हासिल की है, जबकि बाकी मैचों में हार का सामना किया है. दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी इस मुकाबले को जीतकर सीजन का सकारात्मक अंत करना चाहेगी. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला काफी कांटे का हो सकता है.

कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम बनाम दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Kolkata Knight Riders Cricket Team vs Delhi Capitals Cricket Team Match Scorecard)

टाटा आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 36 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 मैच जीते हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स को 15 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला है. इस सीजन में दोनों टीमों के बीच यह दूसरा मुकाबला होगा. इससे पहले खेले गए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया था.

कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में फिन एलन, कैमरून ग्रीन और रिंकू सिंह जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम में केएल राहुल, ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क और मुकेश कुमार टीम को मजबूती देते हैं.

ईडन गार्डन्स की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन बाद में स्पिनर्स का प्रभाव देखने को मिलता है. यहां पहली पारी का औसत स्कोर 165 रन रहा है. वहीं, मौसम विभाग के अनुसार मुकाबले के दौरान बारिश की संभावना नहीं है और मौसम साफ रहने का अनुमान है.

नोट: कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम बनाम दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.