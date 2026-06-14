Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत महिला बनाम पाकिस्तान महिला मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

India Women's National Cricket Team vs Pakistan Women's National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 6th Match Satta Bazar Favorite Team: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का छठां मुकाबला आज यानी 14 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन स्टेडियम (Edgbaston Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. महिला टी20 विश्व कप के इस अहम मुकाबले में भारतीय टीम जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगी. वहीं पाकिस्तान की टीम भी टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में उलटफेर कर शानदार आगाज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के कंधों पर हैं, जबकि पाकिस्तान की अगुवाई फातिमा सना (Fatima Sana) कर रही हैं. यह भी पढ़ें: India Women vs Pakistan Women T20 World Cup 2026 Match Stats And Preview: महिला टी-20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होगी महामुकाबला, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

भारत महिला टीम महिला क्रिकेट की मजबूत टीमों में से एक मानी जाती है और आईसीसी टूर्नामेंटों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रही है. दूसरी तरफ पाकिस्तान महिला टीम भी हाल के वर्षों में बेहतर क्रिकेट खेल रही है और बड़े मुकाबलों में चुनौती पेश करने की क्षमता रखती है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच होने वाला यह मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है.

भारत महिला और पाकिस्तान महिला के बीच अब तक कुल 16 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय महिला टीम ने 13 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि पाकिस्तान महिला टीम को सिर्फ 3 मैचों में सफलता मिली है. वहीं महिला टी20 विश्व कप में दोनों टीमें 8 बार आमने-सामने आई हैं, जिसमें भारत महिला टीम ने 6 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि पाकिस्तान महिला टीम 2 मैच जीतने में सफल रही है. ऐसे में आंकड़े भारतीय टीम के पक्ष में नजर आते हैं.

भारत महिला बनाम पाकिस्तान महिला हेड टू हेड (IND-W vs PAK-W Head To Head)

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत महिला और पाकिस्तान महिला टीम के बीच अब तक 16 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारत महिला टीम ने 13 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि पाकिस्तान महिला टीम को 3 मैचों में सफलता मिली है.

भारत महिला टीम की उम्मीदें स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिगेज और ऋचा घोष पर टिकी होंगी. वहीं गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल और रेणुका सिंह अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी ओर पाकिस्तान महिला टीम के लिए फातिमा सना, मुनीबा अली, आलिया रियाज और नशरा संधू जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदल सकते हैं.

भारत महिला बनाम पाकिस्तान महिला पर सट्टा बाजार गर्म (India Women vs Pakistan Women Satta Bazar)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि भारत महिला और पाकिस्तान महिला (India Women vs Pakistan Women Satta Bazar Rate) में से कौनसी टीम बाजी मार सकती है. इस मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार में काफी हलचल है. सट्टा बाजार के अनुमान के मुताबिक भारत महिला टीम फेवरेट मानी जा रही है. भारत का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ शानदार रहा है और टीम में कई अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं. हालांकि पाकिस्तान महिला टीम भी उलटफेर करने की क्षमता रखती है, इसलिए उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता.

सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज्यादा मानी जाती है. हालांकि ये भाव मैच शुरू होने तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

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