India vs England, 5th T20I Stats And Record Preview: वानखेड़े में टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, कल के मुकाबले में बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड

भारत बनाम इंग्लैंड (Photo Credits: Twitter)

India National Cricket Team vs England National Cricket Team, 5th T20I Match Stats And Milestone: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का पांचवां और आखिरी टी20 मुकाबला कल यानी 2 फरवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम सात बजे से खेला जाएगा. चौथे टी20 मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 15 रन से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने पांच मैचों की सीरीज पर कब्जा कर लिया हैं. फिलहाल टीम इंडिया सीरीज में 3-1 से बढ़त हासिल कर ली हैं. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान जोस बटलर (Jos Buttler) के कंधों पर हैं. जबकि, टीम इंडिया की अगुवाई सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहे हैं. IND Likely Playing XI For 5th T20I Against ENG: वानखेड़े में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में होगा बदलाव? पांचवें टी20 में इन दिग्गजों के साथ मैदान में उतर सकता हैं भारत

चौथे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवरों में नौ विकेट खोकर 181 रन बनाए. इंग्लैंड की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 182 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की पूरी टीम 19.4 ओवरों में महज 166 रन बनाकर सिमट गई. टीम इंडिया की ओर से रवि बिश्नोई और हर्षित राणा ने सबसे ज्यादा तीन-तीन विकेट अपने नाम किए.

इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज जीतकर टीम इंडिया ने एक महारिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवा लिया है. टीम इंडिया में ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है. कभी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमों के नाम भी ये रिकॉर्ड दर्ज नहीं हुआ. दरअसल, टीम इंडिया ने अपने घर में लगातार 17 टी20 सीरीज में अजेय रहने का रिकॉर्ड बनाकर नया इतिहास रच दिया है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs ENG Head To Head)

अब तक दोनों टीमों के बीच टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कड़ा मुकाबला देखने को मिला है. दोनों टीमों के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 28 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 16 मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं, जबकि 12 मुकाबले इंग्लैंड की टीम ने अपने नाम किए हैं. दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबलों में सर्वोच्च स्कोर 224 रन है, जो टीम इंडिया ने साल 2021 में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बनाया था. सबसे कम टीम स्कोर 165 रन है.

मुंबई में कैसा हैं टीम इंडिया और इंग्लैंड का प्रदर्शन

बता दें कि टीम इंडिया ने वानखेड़े स्टेडियम में पहला टी20 मुकाबला साल 2012 में खेला था. इस मैदान पर टीम इंडिया ने अबतक कुल पांच टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस दौरान टीम इंडिया को तीन मुकाबलों में जीत मिली हैं, जबकि दो मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा हैं. इस मैदान पर टीम इंडिया का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 240 रन रहा है.

कल के मुकाबले में बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को 100 विकेट तक पहुंचने के लिए एक विकेट की जरूरत है.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव को 150 छक्के पूरे करने के लिए चार छक्कों की दरकार हैं.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के स्टार आलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को 50 विकेट पूरे करने के लिए दो विकेट की आवश्कयता हैं.

टी20 क्रिकेट में टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को 3500 टी20 रन पूरे करने के लिए 69 रनों की जरूरत है.

द्विपक्षीय टी20 इंटरनेशनल सीरीज में वरुण चक्रवर्ती को किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा सबसे ज्यादा विकेट लेने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ एक विकेट की जरूरत है.

इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर को 11,500 रन तक पहुंचने के लिए 44 रन की दरकार है.

इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड को 250 विकेट पूरे करने के लिए महज दो विकेट की आवश्कयता हैं.