India vs England, 1st ODI Match Stats And Record Preview: नागपुर में टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, कल के मुकाबले में बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड

टीम इंडिया बनाम इंग्लैंड (Photo Credits: Twitter)

India National Cricket Team vs England National Cricket Team 1st ODI Match 2025 Record And Milestone: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का पहला वनडे मुकाबला कल यानी 6 फरवरी को खेला जाना है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नागपुर (Nagpur) के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Vidarbha Cricket Association Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. इससे पहले टीम इंडिया ने पांच मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) में इंग्लैंड को 4-1 से हराया. हालांकि, अब टी20 सीरीज के बाद टीम इंडिया की नजरें अब वनडे सीरीज पर हैं. रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया वनडे में अपना दमखम दिखाना चाहेगी. दूसरी ओर, इंग्लैंड की टीम वनडे में वापसी करना चाहेगी. वनडे सीरीज मेंटीम इंडिया की अगुवाई रोहित शर्मा (Rohit Sharma) कर रहे हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान जोस बटलर (Jos Buttler) के कंधों पर हैं. Team India ODI Stats At Nagpur: नागपुर में कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया का प्रदर्शन, यहां देखें 'मेन इन ब्लू' के चौंकाने वाले आकंड़ें

देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीम इंडिया अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए इंग्लैंड को वनडे सीरीज में भी हराने में सफल होती है, या इंग्लैंड इस सीरीज में वापसी करेगी. चैंपियंस ट्रॅाफी के पहले दोनो ही टीमो के लिए ये सीरीज काफी अहम साबित हो सकती है. टीम इंडिया में नियमित कप्तान रोहित शर्मा की वापसी हो रही है. रोहित शर्मा की कप्तानी के साथ-साथ विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की भी वनडे टीम में नजर आएंगे.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs ENG ODI Head To Head)

टीम इंडिया इंग्लैंड के बीच अब तक हुई भिड़ंत में भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है. टीम इंडिया ने अब तक इंग्लैंड के खिलाफ कुल 107 वनडे मैच खेले हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 58 वनडे मुकाबले अपने नाम किए है. वहीं, इंग्लैंड की टीम ने 44 वनडे मैच जीते है. इस बीच 2 मैच टाई रहे और 3 मैचों के कोई परिणाम नहीं निकल सके. अपने घर पर खेलते हुए टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 34 वनडे में हराया है और 17 में हार झेली है.

कल के मुकाबले में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को 14,000 रन तक पहुंचने के लिए 94 रनों की जरूरत है.

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को 11,000 रन तक पहुंचने के लिए 134 रनों की दरकार है.

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के युवा स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को 2,500 रन पूरे करने के लिए 79 रनों की आवश्कयता है.

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के स्टार आलराउंडर रवींद्र जडेजा को भारत और इंग्लैंड के बीच सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने के लिए 2 विकेट की जरूरत है.

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को 200 वनडे विकेट पूरे करने के लिए 5 विकेट चाहिए.