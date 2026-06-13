India vs Afghanistan, ODI Series 2026 1st ODI Match Preview: पहले वनडे में भारत और अफगानिस्तान के बीच होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल समेत सारे डिटेल्स

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, ODI Series 2026 1st ODI Match Preview Details: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 13 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला धर्मशाला (Dharamshala) के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Himachal Pradesh Cricket Association Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान की कमान हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) के हाथों में होगी. विराट कोहली (Virat Kohli), जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah), मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) और हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम नए संयोजन के साथ मैदान में उतरेगी. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम रहमानुल्लाह गुरबाज (Rahmanullah Gurbaz), इब्राहिम जादरान (Ibrahim Zadran) और राशिद खान (Rashid Khan) जैसे खिलाड़ियों के दम पर कड़ी चुनौती पेश करना चाहेगी. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan 1st ODI Match Stats And Preview: पहले वनडे में भारत और अफगानिस्तान के बीच होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा. भारतीय टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर जीत के साथ सीरीज का आगाज करना चाहेगी. वहीं अफगानिस्तान की टीम उलटफेर करने और भारत को कड़ी चुनौती देने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड (IND vs AFG Head To Head)

वनडे क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक 4 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारत का पलड़ा पूरी तरह भारी रहा है. भारतीय टीम ने 3 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि एक मुकाबला टाई रहा है. अफगानिस्तान की टीम अब तक भारत के खिलाफ एक भी वनडे मुकाबला जीतने में सफल नहीं रही है.

भारतीय टीम इस सीरीज में विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों के बिना उतरेगी. ऐसे में बल्लेबाजी की जिम्मेदारी रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर पर होगी. वहीं कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करते नजर आ सकते हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और मोहम्मद नबी के दम पर भारत को चुनौती देना चाहेगी. गेंदबाजी में राशिद खान और अल्लाह गजनफर अहम भूमिका निभा सकते हैं.

हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (HPCA Stadium Pitch Report)

भारत और अफगानिस्तान के बीच यह मुकाबला हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां की पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. नई गेंद से अच्छी गति और उछाल देखने को मिल सकता है, जिससे शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को परेशानी हो सकती है. हालांकि विकेट पर समय बिताने के बाद बल्लेबाज खुलकर अपने शॉट खेल सकते हैं. मैच आगे बढ़ने के साथ स्पिन गेंदबाजों को भी कुछ सहायता मिलने की संभावना है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है.

भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (IND vs AFG Key Players To Watch Out): भारत के लिए रोहित शर्मा, शुभमन गिल और केएल राहुल पर सबकी नजरें रहेंगी. वहीं कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी ओर अफगानिस्तान के लिए इब्राहिम जादरान, रहमानुल्लाह गुरबाज और मोहम्मद नबी टीम की जीत में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में राशिद खान और अल्लाह गजनफर भारतीय बल्लेबाजों के लिए चुनौती पेश कर सकते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (Mini Battle): रोहित शर्मा और राशिद खान के बीच की टक्कर काफी दिलचस्प हो सकती है. वहीं शुभमन गिल और फरीद अहमद मलिक के बीच मुकाबला भी मैच का रुख तय कर सकता है. इसके अलावा केएल राहुल और अल्लाह गजनफर की भिड़ंत भी फैंस के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी.

भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (IND vs AFG 1st ODI Match Date And Venue)

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे मुकाबला आज यानी 13 जून को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में भारत बनाम अफगानिस्तान मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (IND vs AFG 1st ODI Match Live TV Channel Telecast In India)

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे मुकाबला आज यानी 13 जून को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा. फैंस टीवी पर मैच का लाइव आनंद ले सकते हैं.

भारत में भारत बनाम अफगानिस्तान मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch IND vs AFG 1st ODI Match Live Streaming In India)

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे मुकाबला आज यानी 13 जून को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs AFG 1st ODI Match Playing Prediction)

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नितीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और प्रसिद्ध कृष्णा.

अफगानिस्तान: हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), सिदीकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, रहमत शाह, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, अल्लाह गजनफर, जिया उर रहमान शरीफी और फरीद अहमद मलिक.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.