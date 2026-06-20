India vs Afghanistan, 3rd ODI Match Preview: तीसरे वनडे मुकाबले में अफगानिस्तान को हराकर क्लीन स्वीप करना चाहेगी टीम इंडिया, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल समेत सारे डिटेल्स

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 3rd ODI Match Preview Details: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 20 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. भारतीय टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है और अब उसकी नजर क्लीन स्वीप पर होगी. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम आखिरी मुकाबला जीतकर सम्मान बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी. यह भी पढ़ें: Major League Cricket 2026 Live Streaming: भारत में कहां देखें MLC 2026 के मैच, जानें टीवी और ऑनलाइन प्रसारण की पूरी जानकारी

शुभमन गिल (Shubman Gill) की कप्तानी में भारतीय टीम ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. दूसरे वनडे में भारत ने 402 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था. बल्लेबाजी में शुभमन गिल और ईशान किशन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जबकि युवा गेंदबाजों ने भी प्रभावित किया है. दूसरी ओर अफगानिस्तान की टीम को अपनी गेंदबाजी में सुधार की जरूरत होगी. अनुभवी राशिद खान से टीम को बड़ी उम्मीदें होंगी.

भारत और अफगानिस्तान के बीच यह पहली द्विपक्षीय वनडे सीरीज है. भारत ने शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर अपना दबदबा साबित किया है. ऐसे में मेजबान टीम जीत के सिलसिले को जारी रखना चाहेगी, जबकि अफगानिस्तान की नजर सीरीज के आखिरी मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन पर होगी. आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड (IND vs AFG Head To Head)

वनडे क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक 6 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम का पलड़ा पूरी तरह भारी रहा है. भारत ने 5 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि एक मुकाबला टाई रहा है. अफगानिस्तान की टीम आज तक भारत के खिलाफ कोई भी वनडे मुकाबला नहीं जीत सकी है.

भारत की टीम इस मुकाबले में भी जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही है. शुभमन गिल शानदार फॉर्म में हैं और पिछले मुकाबले में 154 रन की बेहतरीन पारी खेल चुके हैं. ईशान किशन ने भी शतक लगाकर लय हासिल कर ली है. गेंदबाजी में गुरनूर बरार और प्रिंस यादव ने प्रभावित किया है. वहीं अफगानिस्तान को राशिद खान, रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

एमए चिदंबरम स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (MA Chidambaram Stadium Pitch Report)

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा वनडे मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां की पिच आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. हालांकि शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को भी कुछ सहायता मिल सकती है. यह विकेट सूखी और सख्त रहती है, जो मैच आगे बढ़ने के साथ धीमी होती जाती है. अब तक यहां 28 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 15 मैच जीते हैं, जबकि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को 12 मैचों में सफलता मिली है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है.

भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (IND vs AFG Key Players To Watch Out): भारत के लिए शुभमन गिल, ईशान किशन और गुरनूर बरार पर सबकी नजरें रहेंगी. वहीं अफगानिस्तान के लिए राशिद खान, रहमानुल्लाह गुरबाज और नंगेयालिया खरोटी अहम भूमिका निभा सकते हैं. ये खिलाड़ी अपने दम पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (Mini Battle): शुभमन गिल और राशिद खान के बीच की टक्कर काफी रोमांचक हो सकती है. वहीं ईशान किशन और नंगेयालिया खरोटी के बीच मुकाबला भी मैच का रुख तय कर सकता है. इसके अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज और अर्शदीप सिंह की भिड़ंत भी फैंस के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी.

भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच तीसरा वनडे मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (IND vs AFG 3rd ODI Match Date And Venue)

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा वनडे मुकाबला आज यानी 20 जून को एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में भारत बनाम अफगानिस्तान मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (IND vs AFG 3rd ODI Match Live TV Channel Telecast In India)

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे वनडे मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर उपलब्ध होगा. फैंस टीवी पर इस मुकाबले का लाइव आनंद उठा सकते हैं.

भारत में भारत बनाम अफगानिस्तान मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch IND vs AFG 3rd ODI Match Live Streaming In India)

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा वनडे मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. फैंस मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी पर मुकाबले का आनंद ले सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs AFG 3rd ODI Match Playing Prediction)

भारत: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव.

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), दारविश रसूली, राशिद खान, नंगेयालिया खरोटी, एएम गजनफर, मोहम्मद सलीम सफी और बिलाल सामी.

नोट: भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.