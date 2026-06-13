India vs Afghanistan 1st ODI Match Toss Winner Prediction: पहले वनडे में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें किस टीम का साथ दे सकती है किस्मत

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 1st ODI Match Toss Winner Prediction: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 13 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला धर्मशाला (Dharamshala) के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Himachal Pradesh Cricket Association Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान की कमान हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) के हाथों में होगी. विराट कोहली (Virat Kohli), जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah), मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) और हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम नए संयोजन के साथ मैदान में उतरेगी. दूसरी ओर अफगानिस्तान की टीम भी उलटफेर करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan 1st ODI Match Stats And Preview: पहले वनडे में भारत और अफगानिस्तान के बीच होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है क्योंकि जीत के साथ सीरीज की शुरुआत करने का मौका होगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड (IND vs AFG Head To Head)

वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 4 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारत का पलड़ा पूरी तरह भारी रहा है. भारतीय टीम ने 3 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि एक मुकाबला टाई रहा है. अफगानिस्तान की टीम अब तक भारत के खिलाफ एक भी वनडे मुकाबला जीतने में सफल नहीं रही है. ऐसे में आंकड़े भारतीय टीम के पक्ष में नजर आते हैं.

भारतीय टीम इस सीरीज में विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों के बिना उतरेगी. ऐसे में बल्लेबाजी की जिम्मेदारी रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर पर होगी. वहीं कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करते नजर आ सकते हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और मोहम्मद नबी जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के दम पर भारत को चुनौती देना चाहेगी. गेंदबाजी में राशिद खान और अल्लाह गजनफर अहम भूमिका निभा सकते हैं.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

भारत और अफगानिस्तान के बीच यह मुकाबला हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला में खेला जाएगा. यहां की पिच आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. नई गेंद से अच्छी गति और उछाल देखने को मिलता है, जिससे शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को परेशानी हो सकती है. हालांकि मैच आगे बढ़ने के साथ बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है. स्पिन गेंदबाजों को भी कुछ सहायता मिलने की उम्मीद है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है.

भारत बनाम अफगानिस्तान में कौन होगा टॉस का बॉस? (IND vs AFG Toss Winner Prediction)

भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले इस मुकाबले में टॉस अहम भूमिका निभा सकता है. धर्मशाला की परिस्थितियों को देखते हुए दोनों कप्तान पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकते हैं. घरेलू मैदान पर खेलने और हालिया परिस्थितियों को देखते हुए हमारी टॉस भविष्यवाणी के अनुसार भारतीय टीम के टॉस जीतने की संभावना थोड़ी अधिक नजर आती है. हालांकि टॉस पूरी तरह किस्मत पर निर्भर करता है और इसका वास्तविक परिणाम मैच शुरू होने से ठीक पहले ही सामने आएगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs AFG 1st ODI Match Playing Prediction)

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नितीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और प्रसिद्ध कृष्णा.

अफगानिस्तान: हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), सिदीकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, रहमत शाह, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, अल्लाह गजनफर, जिया उर रहमान शरीफी और फरीद अहमद मलिक.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.