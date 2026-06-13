India vs Afghanistan 1st ODI Match Scorecard: धर्मशाला में अफगानिस्तान ने टीम इंडिया के सामने रखा 195 रनों का टारगेट, रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने खेली शानदार पारी; यहां देखें पहली पारी स्कोरकार्ड

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 1st ODI Match Scorecard Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 13 जून को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला धर्मशाला (Dharamshala) के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Himachal Pradesh Cricket Association Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान की कमान हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) के हाथों में है. विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और हार्दिक पांड्या जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम नए संयोजन के साथ मैदान में उतरी है. वहीं अफगानिस्तान की टीम भी भारत को कड़ी चुनौती देने के इरादे से मैदान में उतरी है. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan 1st ODI Match Live Score Update: धर्मशाला में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जा रहा हैं पहला वनडे मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक कुल 4 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारत का पलड़ा भारी रहा है. भारतीय टीम ने 3 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि एक मुकाबला टाई रहा है. अफगानिस्तान अब तक भारत के खिलाफ एक भी वनडे मुकाबला जीतने में सफल नहीं रहा है. ऐसे में आंकड़े भारतीय टीम के पक्ष में नजर आते हैं.

दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है. भारत की टीम में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. दूसरी ओर अफगानिस्तान की टीम में रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और मोहम्मद नबी जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. गेंदबाजी में राशिद खान और अल्लाह गजनफर भारत के बल्लेबाजों को चुनौती दे सकते हैं.

भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 26 रन के स्कोर पर टीम के तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज़ और कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 142 रन तक लेकर गए. बारिश की वजह से 25-25 ओवर का मुकाबला खेला जा रहा हैं.

पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की पूरी टीम 24.5 ओवरों में महज 194 रनों पर सिमट गई. अफगानिस्तान की तरफ से सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने सबसे ज्यादा 102 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने महज 51 गेंदों पर आठ चौके और आठ छक्के लगाए. रहमानुल्लाह गुरबाज़ के अलावा कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने 27 रन बनाए.

दूसरी तरफ, टीम इंडिया को गुरनूर ब्रार ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. टीम इंडिया की ओर से हर्ष दुबे और गुरनूर ब्रार ने सबसे ज्यादा तीन-तीन विकेट अपने नाम किए. हर्ष दुबे और गुरनूर ब्रार के अलावा अर्शदीप सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी ने दो-दो विकेट चटकाए. टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 25 ओवर में 195 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेंगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

अफगानिस्तान की बल्लेबाजी: 194/10, 24.5 ओवर (इब्राहिम जादरान 1 रन, रहमानुल्लाह गुरबाज़ 102 रन, सेदिकुल्लाह अटल 0 रन, रहमत शाह 3 रन, हशमतुल्लाह शाहिदी 27 रन, अज़मतुल्लाह उमरज़ई 26 रन, मोहम्मद नबी 9 रन, राशिद खान 9 रन, मोहम्मद सलीम सफ़ी नाबाद 1 रन, एएम ग़ज़नफ़र 0 रन और ज़िया उर रहमान शरीफी 4 रन.)

टीम इंडिया की गेंदबाजी: (गुरनूर ब्रार 2 विकेट, अर्शदीप सिंह 2 विकेट, हर्ष दुबे 3 विकेट और नीतीश कुमार रेड्डी 2 विकेट).

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.