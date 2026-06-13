India vs Afghanistan 1st ODI Live Toss And Scorecard: धर्मशाला में भारत के कप्तान शुभमन गिल ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, ODI Series 2026 1st ODI Live Toss And Scorecard Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs AFG) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 13 जून को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला धर्मशाला (Dharamshala) के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Himachal Pradesh Cricket Association Stadium) में खेला जा रहा हैं. भारतीय टीम इस सीरीज में शुभमन गिल (Shubman Gill) की कप्तानी में मैदान में उतरेगी, जबकि अफगानिस्तान की कमान हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) के हाथों में होगी. विराट कोहली (Virat Kohli), जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah), मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) और हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम नए संयोजन के साथ मैदान में उतरेगी. दूसरी ओर अफगानिस्तान की टीम उलटफेर करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. इस रोमांचक मुकाबले में भारत के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रही हैं. यह भी पढ़ें: IND vs AFG 1st ODI Match Likely XI: प्रिंस यादव को मिल सकता है डेब्यू का मौका, कोहली-हार्दिक के बिना ऐसी हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन

धर्मशाला में अफगानिस्तान ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs AFG Match Playing)

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा.

अफगानिस्तान: इब्राहिम जादरान, रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अज़मतुल्लाह उमरज़ई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मोहम्मद सलीम सफ़ी, एएम ग़ज़नफ़र, ज़िया उर रहमान शरीफी.

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team Match Scorecard)

वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 4 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें भारतीय टीम ने 3 मैच जीते हैं, जबकि एक मुकाबला टाई रहा है. अफगानिस्तान की टीम अब तक भारत के खिलाफ एक भी वनडे मुकाबला जीतने में सफल नहीं रही है. ऐसे में इस मुकाबले में भी भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आता है.

भारतीय टीम में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर जैसे अनुभवी बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम में रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, मोहम्मद नबी और राशिद खान जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

धर्मशाला की पिच इस मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकती है. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को अच्छी गति और उछाल मिलने की संभावना है. हालांकि जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, बल्लेबाजी आसान होती जाएगी. स्पिनरों को भी मध्य ओवरों में मदद मिल सकती है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम परिस्थितियों को देखते हुए पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.