India vs Afghanistan, 1st ODI Match Dharamshala Pitch Report: धर्मशाला में तेज गेंदबाज मचाएंगे कहर या बल्लेबाजों की होगी बल्ले-बल्ले? पहले वनडे से पहले जानें पिच का मिजाज

हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 1st ODI Match Dharamshala Pitch Report: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 13 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला धर्मशाला (Dharamshala) के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Himachal Pradesh Cricket Association Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान की कमान हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) के हाथों में होगी. विराट कोहली (Virat Kohli), जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah), मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) और हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम नए संयोजन के साथ मैदान में उतरेगी. दूसरी ओर अफगानिस्तान की टीम रहमानुल्लाह गुरबाज (Rahmanullah Gurbaz), इब्राहिम जादरान (Ibrahim Zadran) और राशिद खान (Rashid Khan) जैसे खिलाड़ियों के दम पर भारत को चुनौती देने उतरेगी. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan 1st ODI Match Stats And Preview: पहले वनडे में भारत और अफगानिस्तान के बीच होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा. भारतीय टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर जीत के साथ सीरीज का आगाज करना चाहेगी. वहीं अफगानिस्तान की टीम उलटफेर करने और भारत को कड़ी चुनौती देने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड (IND vs AFG Head To Head)

वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 4 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारत का पलड़ा पूरी तरह भारी रहा है. भारतीय टीम ने 3 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि एक मुकाबला टाई रहा है. अफगानिस्तान की टीम अब तक भारत के खिलाफ एक भी वनडे मुकाबला जीतने में सफल नहीं रही है. ऐसे में आंकड़े भारतीय टीम के पक्ष में नजर आते हैं.

भारतीय टीम इस सीरीज में विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों के बिना उतरेगी. ऐसे में बल्लेबाजी की जिम्मेदारी रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर पर होगी. वहीं कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करते नजर आ सकते हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और मोहम्मद नबी जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के दम पर भारत को चुनौती देना चाहेगी. गेंदबाजी में राशिद खान और अल्लाह गजनफर अहम भूमिका निभा सकते हैं.

हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (HPCA Stadium Pitch Report)

भारत और अफगानिस्तान के बीच यह मुकाबला हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. धर्मशाला की पिच आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. नई गेंद से अच्छी गति और अतिरिक्त उछाल देखने को मिलता है, जिससे शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को काफी सतर्क रहना पड़ सकता है. यहां की पिच हरियाणा के भिवानी से मंगवाई गई काली मिट्टी से तैयार की गई है, जिसके कारण गेंद को अच्छी कैरी और मूवमेंट मिलती है. हालांकि विकेट पर समय बिताने के बाद बल्लेबाज खुलकर अपने शॉट खेल सकते हैं. मैच आगे बढ़ने के साथ स्पिन गेंदबाजों को भी कुछ सहायता मिलने की संभावना है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है.

धर्मशाला का मौसम (Dharamshala Weather Update)

भारत और अफगानिस्तान के बीच यह मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार मैच के दौरान आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. वहीं बारिश की 55 प्रतिशत संभावना जताई गई है. ऐसे में मौसम इस मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकता है.

भारत के लिए रोहित शर्मा, शुभमन गिल और केएल राहुल पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं गेंदबाजी में कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी ओर अफगानिस्तान के लिए इब्राहिम जादरान, रहमानुल्लाह गुरबाज और मोहम्मद नबी अहम भूमिका निभा सकते हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. भारत में इस मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs AFG 1st ODI Match Playing Prediction)

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नितीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और प्रसिद्ध कृष्णा.

अफगानिस्तान: हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), सिदीकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, रहमत शाह, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, अल्लाह गजनफर, जिया उर रहमान शरीफी और फरीद अहमद मलिक.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.