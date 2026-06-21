India Squad For IND vs ENG ODI 2026 Announced: इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल को मिली कप्तानी; विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह की हुई वापसी

विराट कोहली और शुभमन गिल (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Squad For England ODI Series 2026 Announced: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने जुलाई 2026 में होने वाले इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की वनडे टीम का ऐलान कर दिया है. तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम में अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है. शुभमन गिल को टीम की कमान सौंपी गई है, जबकि श्रेयस अय्यर को उपकप्तान बनाया गया है.

इंग्लैंड दौरे पर होने वाली वनडे सीरीज भारतीय टीम के लिए काफी अहम मानी जा रही है. चयनकर्ताओं ने अनुभवी खिलाड़ियों और युवा प्रतिभाओं का संतुलित मिश्रण तैयार किया है. विराट कोहली की वापसी से बल्लेबाजी क्रम को मजबूती मिलेगी, जबकि जसप्रीत बुमराह के आने से तेज गेंदबाजी आक्रमण और धारदार नजर आएगा.

हालांकि टीम को एक बड़ा झटका भी लगा है. रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती चोट के कारण पूरी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. 34 वर्षीय वरुण चक्रवर्ती ने 2025 में शानदार प्रदर्शन किया था और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने थे. इसके अलावा उन्होंने अपने वनडे करियर का पहला पांच विकेट हॉल भी दर्ज किया था.

India’s ODI squad for the England tour announced.

𝗡𝗢𝗧𝗘: Varun Chakaravarthy has been ruled out of the Ireland T20I Series as he continues his rehab at the BCCI COE.

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— BCCI (@BCCI) June 21, 2026

शुभमन गिल के हाथों में टीम इंडिया की कमान

वनडे सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी शुभमन गिल करेंगे. वहीं श्रेयस अय्यर उपकप्तान की भूमिका निभाएंगे. बल्लेबाजी विभाग में रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और ईशान किशन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को जगह मिली है.

ऑलराउंडर विभाग में वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और नितीश कुमार रेड्डी शामिल हैं. स्पिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी कुलदीप यादव के कंधों पर होगी. वहीं तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई जसप्रीत बुमराह करेंगे. उनके साथ मोहम्मद सिराज की जगह इस टीम में प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और गुरनूर बरार को मौका मिला है.

इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की वनडे टीम (India ODI Squad For England Tour 2026)

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली*, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और गुरनूर बरार.

(* फिटनेस के अधीन)

इंग्लैंड दौरे का कार्यक्रम (India Tour Of England ODI Series 2026 Schedule)

भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 14 जुलाई से 19 जुलाई 2026 तक खेली जाएगी. इसके बाद दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज भी आयोजित होगी.

वनडे सीरीज का पूरा कार्यक्रम

पहला वनडे: 14 जुलाई 2026, एजबेस्टन, बर्मिंघम

दूसरा वनडे: 16 जुलाई 2026, सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ

तीसरा वनडे: 19 जुलाई 2026, लॉर्ड्स, लंदन

भारतीय टीम इस दौरे पर इंग्लैंड की धरती पर मजबूत प्रदर्शन करने के इरादे से उतरेगी. विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी से टीम का संतुलन काफी मजबूत नजर आ रहा है. वहीं शुभमन गिल के लिए यह सीरीज कप्तान के रूप में खुद को साबित करने का सुनहरा मौका होगी.