Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? भारत-अफगानिस्तान पहले वनडे को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच से पहले ये टीम बनी फेवरेट

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, ODI Series 2026 Match Satta Bazar Favorite Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 13 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला धर्मशाला (Dharamshala) के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Himachal Pradesh Cricket Association Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान की कमान हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) के हाथों में होगी. विराट कोहली (Virat Kohli), जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah), मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) और हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम नए संयोजन के साथ मैदान में उतरेगी. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम भी उलटफेर करने और भारत को कड़ी चुनौती देने के इरादे से मैदान में उतरेगी. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan 1st ODI Match Stats And Preview: पहले वनडे में भारत और अफगानिस्तान के बीच होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है. भारतीय टीम घरेलू परिस्थितियों और मजबूत बल्लेबाजी क्रम के दम पर जीत का दावा पेश करेगी, जबकि अफगानिस्तान की टीम अपने अनुभवी खिलाड़ियों के सहारे बड़ा उलटफेर करने की कोशिश करेगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड (IND vs AFG Head To Head)

वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 4 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारत का पलड़ा पूरी तरह भारी रहा है. भारतीय टीम ने 3 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि एक मुकाबला टाई रहा है. अफगानिस्तान की टीम अब तक भारत के खिलाफ एक भी वनडे मुकाबला जीतने में सफल नहीं रही है.

भारतीय टीम इस सीरीज में विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों के बिना उतरेगी. ऐसे में बल्लेबाजी की जिम्मेदारी रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर पर होगी. वहीं कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करते नजर आ सकते हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, मोहम्मद नबी और राशिद खान जैसे खिलाड़ियों के दम पर भारत को चुनौती देना चाहेगी.

भारत बनाम अफगानिस्तान पर सट्टा बाजार गर्म (India vs Afghanistan Satta Bazar)

इस मुकाबले से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) में भी काफी हलचल देखने को मिल रही है. भारत और अफगानिस्तान (India vs Afghanistan Satta Bazar Rate) के बीच होने वाले इस मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह है. घरेलू परिस्थितियों, मजबूत रिकॉर्ड और संतुलित टीम संयोजन को देखते हुए सट्टा बाजार में भारतीय टीम को फेवरेट माना जा रहा है. वहीं अफगानिस्तान की टीम को अंडरडॉग के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन उसके पास ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो अपने दम पर मुकाबले का रुख बदल सकते हैं.

सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा मानी जाती है, उस पर कम भाव मिलता है. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा भाव देखने को मिलता है. हालांकि यह केवल बाजार का अनुमान होता है और मैच के दौरान या मुकाबला शुरू होने से पहले भाव में बदलाव भी हो सकता है.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.