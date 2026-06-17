Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? भारत बनाम अफगानिस्तान दूसरे वनडे मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 2nd ODI Match Satta Bazar Favorite Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 17 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम (Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी. ऐसे में शुभमन गिल (Shubman Gill) की अगुवाई वाली भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से मैदान में उतरेगी. दूसरी तरफ हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) की कप्तानी वाली अफगानिस्तान टीम सीरीज में बराबरी करने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी. यह भी पढ़ें: IND-W vs NED-W, T20 World Cup 2026 Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा भारत महिला बनाम नीदरलैंड महिला का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को हराया था. रोहित शर्मा, शुभमन गिल और केएल राहुल ने बल्ले से अहम योगदान दिया था. वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया. दूसरी ओर अफगानिस्तान को रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और राशिद खान से एक बार फिर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है. भारत जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम करना चाहेगा, जबकि अफगानिस्तान सीरीज में वापसी की कोशिश करेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड (IND vs AFG Head To Head)

वनडे क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक 5 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम का दबदबा रहा है. भारत ने 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि एक मुकाबला टाई रहा है. अफगानिस्तान की टीम अब तक भारत के खिलाफ कोई भी वनडे मुकाबला जीतने में सफल नहीं रही है.

भारतीय टीम को रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और मोहम्मद नबी बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे. गेंदबाजी में राशिद खान और अल्लाह गजनफर टीम की ताकत होंगे.

इकाना स्टेडियम की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को भी मदद मिल सकती है, लेकिन मैच आगे बढ़ने के साथ स्पिनर्स हावी हो सकते हैं. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम परिस्थितियों को देखते हुए फैसला लेना चाहेगी.

भारत बनाम अफगानिस्तान पर सट्टा बाजार गर्म (India vs Afghanistan Satta Bazar)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) में भारत और अफगानिस्तान मुकाबले को लेकर चर्चाएं तेज हैं. सट्टा बाजार के अनुमान के अनुसार भारतीय टीम को फेवरेट माना जा रहा है. घरेलू परिस्थितियां, मजबूत बल्लेबाजी क्रम और पहले वनडे में मिली जीत भारत के पक्ष में जाती नजर आ रही है. हालांकि अफगानिस्तान की टीम के पास भी ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो अपने दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं.

सट्टा बाजार में जिस टीम पर कम भाव होता है, उसे जीत का प्रबल दावेदार माना जाता है. वहीं दूसरी टीम पर अपेक्षाकृत ज्यादा भाव मिलता है. हालांकि यह केवल बाजार की धारणा होती है और मैच का वास्तविक नतीजा मैदान पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन से तय होता है. मैच शुरू होने तक और मुकाबले के दौरान ये भाव बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या किसी गैर-कानूनी गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.