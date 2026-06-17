IND vs AFG, 2nd ODI Match Lucknow Weather Update: लखनऊ में मौसम बनेगा विलेन या फैंस उठाएंगे पूरे मुकाबले का लुत्फ? रोमांचक मैच से पहले जानें मौसम और पिच का हाल

इकाना क्रिकेट स्टेडियम (Photo Credit: X Formerly Twitter/BCCI)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 2nd ODI Match Lucknow Weather Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 17 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम (Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. पहले वनडे में भारतीय टीम ने 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी. ऐसे में शुभमन गिल (Shubman Gill) की कप्तानी वाली भारतीय टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. जबकि, अफगानिस्तान की कमान हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) के कंधों पर होगी. यह भी पढ़ें: IND-W vs NED-W T20 World Cup 2026 10th Match Stats And Preview: महिला टी-20 विश्व कप में भारत और नीदरलैंड के बीच होगी टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

पहले वनडे में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया था. टीम इंडिया के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने संतुलित प्रदर्शन किया था. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम वापसी कर सीरीज को बराबरी पर लाने की कोशिश करेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है. भारत सीरीज अपने नाम करने उतरेगा, जबकि अफगानिस्तान सीरीज में बने रहने के इरादे से मैदान में उतरेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड (IND vs AFG Head To Head)

वनडे क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक 5 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है. भारत ने 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि एक मुकाबला टाई रहा है. अफगानिस्तान की टीम अब तक भारत के खिलाफ एक भी वनडे मुकाबला जीतने में सफल नहीं रही है.

भारतीय टीम को रोहित शर्मा, शुभमन गिल और केएल राहुल से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान को रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और राशिद खान से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

इकाना स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Ekana Stadium Pitch Report)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 17 जून को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां की पिच आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. मैच की शुरुआत में तेज गेंदबाजों को भी कुछ सहायता मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा स्पिनर्स का प्रभाव बढ़ने लगता है. ऐसे में बल्लेबाजों को शुरुआत में संभलकर खेलना होगा. इस विकेट पर 250 से 280 रन का स्कोर प्रतिस्पर्धी माना जा सकता है.

लखनऊ का मौसम (Lucknow Weather Update)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 17 जून को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार मुकाबले के दौरान आसमान पूरी तरह साफ रहने की उम्मीद है. बारिश की संभावना केवल 1 प्रतिशत है. अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. ऐसे में फैंस को पूरे 50 ओवर का मुकाबला देखने को मिल सकता है.

भारत के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल की बल्लेबाजी पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज होंगे, जबकि राशिद खान अपनी गेंदबाजी से मैच का रुख बदल सकते हैं. भारत और अफगानिस्तान के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार पर इस मैच का सीधा प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs AFG 2nd ODI Match Playing Prediction)

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नितीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, गुरनूर ब्रार, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा.

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, सिदीकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, अल्लाह गजनफर, जिया उर रहमान शरीफी और मोहम्मद सलीम सैफ.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.