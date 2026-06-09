India A बनाम Sri Lanka A Live Streaming: जानें कब, कहां और कैसे देखें भारत ए बनाम श्रीलंका ए त्रिकोणीय सीरीज का पहला मुकाबला

भारत ए और मेजबान श्रीलंका ए के बीच बहुप्रतीक्षित त्रिकोणीय सीरीज (Tri-Nation Series 2026) का आगाज आज यानी 9 जून 2026 से हो गया है. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला डांबुला के रंगिरी डांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारतीय समयानुसार यह मैच सुबह 10.00 बजे शुरू हुआ. इस 50 ओवर के लिस्ट-ए टूर्नामेंट को युवा और उभरते हुए क्रिकेटरों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने और सीनियर राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच माना जा रहा है.

मैच का समय और स्थान

त्रिकोणीय सीरीज का यह उद्घाटन मैच श्रीलंका के डांबुला में स्थित रंगिरी डांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. तिलक वर्मा की कप्तानी वाली भारत ए की टीम इस मैच में मेजबान श्रीलंका ए का सामना कर रही है. टॉस और मैच की शुरुआत सुबह 10.00 बजे (IST) निर्धारित की गई थी, जिससे भारतीय प्रशंसकों के लिए सुबह के समय क्रिकेट का आनंद लेना आसान हो गया है.

टीम संयोजन और प्रमुख खिलाड़ी

इस टूर्नामेंट के लिए भारत ए टीम की कमान प्रतिभाशाली बल्लेबाज तिलक वर्मा के हाथों में है, जबकि रुतुराज गायकवाड़ को उप-कप्तान नियुक्त किया गया है. टीम में आईपीएल 2026 के ऑरेंज कैप विजेता वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या, आयुष बदोनी और प्रभसिमरन सिंह जैसे कई आक्रामक और युवा खिलाड़ी शामिल हैं. यह दौरा इन युवा खिलाड़ियों के लिए अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में खुद को साबित करने का बेहतरीन अवसर है.

भारत ए बनाम श्रीलंका ए मुकाबला कहां देखें

भारत में टीवी टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें

भारतीय दर्शकों के लिए इस त्रिकोणीय सीरीज के प्रसारण अधिकार सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया (SPNI) के पास हैं. प्रशंसक टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों से मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं.

टीवी चैनल: भारत ए बनाम श्रीलंका ए मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) के चैनलों पर किया जा रहा है. दर्शकों की सुविधा के लिए यह प्रसारण सोनी टेन 1 (अंग्रेजी), सोनी टेन 2 (हिंदी), सोनी टेन 4 (तमिल, तेलुगु और कन्नड़) सहित विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है.

लाइव स्ट्रीमिंग: जो प्रशंसक ऑनलाइन माध्यम से मैच देखना चाहते हैं, वे सोनी लिव (SonyLIV) ऐप और वेबसाइट पर जाकर लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं. डिजिटल प्रसारण देखने के लिए उपयोगकर्ताओं के पास सोनी लिव का वैध सब्सक्रिप्शन होना आवश्यक है.

अन्य देशों में प्रसारण की स्थिति

सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के पास भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य देशों में भी इस सीरीज के प्रसारण अधिकार सुरक्षित हैं. इसके तहत बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका के क्रिकेट प्रशंसक भी सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों और स्थानीय उपलब्धता के आधार पर सोनी लिव ऐप के जरिए मैचों का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. इस त्रिकोणीय सीरीज में डबल राउंड-रॉबिन फॉर्मेट का पालन किया जा रहा है और टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 21 जून 2026 को खेला जाएगा.