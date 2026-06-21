IND-W vs SA-W, Women's T20 World Cup 2026 18th Match Live Toss And Scorecard: ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs South Africa Women's National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 Live Toss And Scorecard Update: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND-W vs SA-W) के बीच आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 का 18वां मुकाबला आज यानी 21 जून को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम (Old Trafford Stadium) में खेला जा रहा है. भारत ने अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर शानदार शुरुआत की है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी. हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की अगुवाई में भारतीय टीम जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान में उतरी है. वहीं लॉरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) की कप्तानी वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम भारत को चुनौती देने के लिए तैयार है. इस रोमांचक मुकाबले में भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रही हैं. यह भी पढ़ें: IND-W vs SA-W T20 World Cup 2026 18th Match Preview: महिला टी-20 विश्व कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल समेत सारे डिटेल्स

ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND-W vs SA-W Playing XI)

भारत: स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, अरुंधति रेड्डी, श्री चरणी, नंदनी शर्मा.

दक्षिण अफ्रीका: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताज़मिन ब्रिट्स, एनेरी डर्कसेन, डेन वैन नीकेर्क, मारिज़ैन कप्प, नादिन डी क्लार्क, क्लो ट्रायोन (विकेटकीपर), सिनालो जाफ्ता, शबनीम इस्माइल, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा.

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम मैच का स्कोरकार्ड (India Women's National Cricket Team vs South Africa Women's National Cricket Team Match Scorecard)

आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 के इस अहम मुकाबले में भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने-सामने हैं. महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने 11 मैचों में जीत दर्ज की है. जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम को 10 मुकाबलों में सफलता मिली है. वहीं 3 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकल सका. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है.

भारतीय टीम में स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा जैसे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में श्री चरणी और श्रेयंका पाटिल अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम में लॉरा वोल्वार्ड्ट, मरिजाने कप्प और एनेरी डर्कसेन जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में शबनिम इस्माइल और नॉनकुलुलेको म्लाबा टीम को मजबूती प्रदान करती हैं.

ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम की पिच इस मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकती है. यहां नई गेंद से तेज गेंदबाजों को अतिरिक्त उछाल और स्विंग मिलने की संभावना है. हालांकि बल्लेबाज एक बार सेट होने के बाद बड़े शॉट आसानी से खेल सकते हैं. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 154 से 164 रन के बीच रहता है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम परिस्थितियों को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है.

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.