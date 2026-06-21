IND-W vs SA-W, Women's T20 World Cup 2026 18th Match Live Score Update: महिला टी-20 विश्व कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जा रहा है अहम मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs South Africa Women's National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 Live Score Update: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 का 18वां मुकाबला आज यानी 21 जून को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम (Old Trafford Stadium) में खेला जा रहा है. भारत ने अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर शानदार शुरुआत की है और टीम जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान में उतरी है. वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल की दौड़ में अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहेगी. हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की कप्तानी वाली भारतीय टीम और लॉरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) की अगुवाई वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है. यह भी पढ़ें: IND-W vs SA-W T20 World Cup 2026 18th Match Manchester Weather Update: मैनचेस्टर में बादल बनेंगे बाधा या फैंस उठाएंगे पूरे मुकाबले का लुफ्त? भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच से पहले जानें मौसम और पिच का हाल

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस मुकाबले पर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजरें टिकी हुई हैं. दोनों टीमों के पास कई ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं. भारतीय टीम जहां अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी, वहीं दक्षिण अफ्रीका पिछले मुकाबलों की गलतियों को सुधारकर वापसी करने की कोशिश करेगी.

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम मैच का स्कोरकार्ड (India Women's National Cricket Team vs South Africa Women's National Cricket Team Match Scorecard)

महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने 11 मुकाबलों में जीत हासिल की है. जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम को 10 मैचों में सफलता मिली है. वहीं 3 मुकाबलों का कोई नतीजा नहीं निकल सका है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच मुकाबला काफी रोमांचक रहने की उम्मीद है.

भारतीय टीम में स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिगेज जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा, श्री चरणी और श्रेयंका पाटिल टीम की बड़ी ताकत हैं. दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम में लॉरा वोल्वार्ड्ट, मरिजाने कप्प, सुने लुस और एनेरी डर्कसेन जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो किसी भी समय मैच का पासा पलट सकते हैं. गेंदबाजी में शबनिम इस्माइल और नॉनकुलुलेको म्लाबा अहम भूमिका निभा सकती हैं.

ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम की पिच संतुलित मानी जाती है. नई गेंद से तेज गेंदबाजों को अतिरिक्त स्विंग और उछाल मिल सकता है. हालांकि बल्लेबाज शुरुआती ओवर निकालने के बाद तेजी से रन बना सकते हैं. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 154 से 164 रन के बीच रहता है. ऐसे में एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.