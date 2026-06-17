IND-W vs NED-W, Women's T20 World Cup 2026 10th Match Live Score Update: लीड्स में भारत और नीदरलैंड के बीच खेला जा रहा है रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

भारत बनाम नीदरलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs Netherlands Women's National Cricket Team, Women's T20 World Cup 2026 10th Match Live Scorecard Update: भारतीय महिला क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का मुकाबला आज यानी 17 जून को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लीड्स (Leeds) के हेडिंग्ले स्टेडियम (Headingley Stadium) में खेला जा रहा है. हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम टूर्नामेंट में अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. वहीं, बैबेट डी लीडे (Babette de Leede) की अगुवाई वाली नीदरलैंड महिला टीम पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरी है. यह भी पढ़ें: IND-W vs NED-W T20 World Cup 2026 10th Match Stats And Preview: महिला टी-20 विश्व कप में भारत और नीदरलैंड के बीच होगी टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

भारत और नीदरलैंड के बीच इस मुकाबले में दोनों टीमें जीत के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरी हैं. भारतीय महिला टीम के पास स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा जैसी अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं, जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकती हैं. दूसरी तरफ नीदरलैंड की टीम को अपनी कप्तान बैबेट डी लीडे, हीदर सीजर्स और फेबे मोल्केनबोएर से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी. दोनों टीमों के बीच यह पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला है, ऐसे में फैंस को एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है.

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम मैच का स्कोरकार्ड (India Women's National Cricket Team vs Netherlands Women's National Cricket Team Match Scorecard)

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत और नीदरलैंड की टीमें पहली बार आमने-सामने हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कोई हेड टू हेड रिकॉर्ड मौजूद नहीं है. भारतीय टीम अनुभव और संतुलन के मामले में मजबूत नजर आती है, जबकि नीदरलैंड की युवा टीम उलटफेर करने की क्षमता रखती है.

भारत की टीम में स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिगेज और ऋचा घोष जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं, जो बड़ी पारियां खेलने का दम रखते हैं. वहीं गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, अरुंधति रेड्डी और क्रांति गौड अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी तरफ नीदरलैंड के लिए बैबेट डी लीडे, हीदर सीजर्स, फेबे मोल्केनबोएर और स्टर्रे कालिस प्रमुख खिलाड़ी होंगी.

हेडिंग्ले स्टेडियम की पिच आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. नई गेंद से स्विंग और अतिरिक्त उछाल देखने को मिल सकता है, जिससे शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को सतर्क रहना होगा. हालांकि मैच आगे बढ़ने के साथ बल्लेबाजी करना आसान हो सकता है. मौसम विभाग के अनुसार मुकाबले के दौरान बादल छाए रह सकते हैं, जबकि बारिश की संभावना लगभग 10 प्रतिशत है.

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.