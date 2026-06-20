IND vs AFG, 3rd ODI Match Live Score Update: चेन्नई में भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच खेला जा रहा है सीरीज का आखिरी मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 3rd ODI Match Live Scorecard Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 20 जून को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में खेला जा रहा है. भारतीय टीम ने पहले दो मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. अब मेजबान टीम की नजरें अफगानिस्तान का सूपड़ा साफ कर सीरीज में क्लीन स्वीप करने पर होंगी. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम सम्मान बचाने के इरादे से मैदान में उतरी है. शुभमन गिल (Shubman Gill) की कप्तानी में भारतीय टीम शानदार फॉर्म में नजर आ रही है. जबकि, अफगानिस्तान की कमान हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan, 3rd ODI Match Chennai Weather Update: चेन्नई में बारिश बिगाड़ेगी खेल या फैंस उठाएंगे पूरे मुकाबले का लुफ्त? तीसरे वनडे से पहले जानें मौसम का हाल

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे वनडे मुकाबले में दोनों टीमें अलग-अलग लक्ष्य लेकर मैदान में उतरी हैं. दूसरे वनडे में भारतीय टीम ने 402 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर अफगानिस्तान को चारों खाने चित कर दिया था. शुभमन गिल और ईशान किशन ने शानदार शतक जड़कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. अब भारतीय टीम उसी लय को बरकरार रखते हुए सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. वहीं अफगानिस्तान की टीम अपनी गलतियों से सीख लेकर बेहतर प्रदर्शन करने के इरादे से उतरी है.

भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team Match Scorecard)

वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 6 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें भारत ने 5 मैच जीते हैं, जबकि एक मुकाबला टाई रहा है. अफगानिस्तान की टीम अभी तक भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में जीत दर्ज नहीं कर पाई है. ऐसे में आंकड़ों के अनुसार भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आता है.

भारत की टीम में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और गुरनूर बरार अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम में रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और रहमत शाह जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में राशिद खान और नंगेयालिया खरोटी टीम को मजबूती प्रदान करते हैं.

एमए चिदंबरम स्टेडियम की पिच इस मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकती है. चेन्नई की विकेट आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. हालांकि शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को भी कुछ सहायता मिल सकती है. अब तक यहां खेले गए 28 वनडे मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 15 मैच जीते हैं, जबकि बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को 12 मुकाबलों में सफलता मिली है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है.

नोट: भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.