IND vs AFG, 2nd ODI Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा भारत बनाम अफगानिस्तान का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 2nd ODI Match Date And Time Details: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कल यानी 17 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के एकाना क्रिकेट स्टेडियम (Ekana Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को सात विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया सीरीज में वापसी करना चाहेगी. जबकि, अफगानिस्तान की टीम सीरीज अपने नाम करने के लिए मैदान में उतरेगी. इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान की कमान हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: यह भी पढ़ें: Rohit Sharma New Milestone: दूसरे वनडे में रोहित शर्मा के निशाने पर वीरेंद्र सहवाग का बड़ा रिकॉर्ड, इस मामले में बन जाएंगे भारत के सबसे सफल ओपनर

भारत और अफगानिस्तान के बीच यह मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है. भारतीय टीम जहां सीरीज अपने नाम करने के लक्ष्य के साथ उतरेगी, वहीं अफगानिस्तान की टीम वापसी कर सीरीज को निर्णायक मुकाबले तक ले जाना चाहेगी.

भारत और अफगानिस्तान हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs AFG ODI Head To Head)

भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक 5 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम का पलड़ा पूरी तरह भारी रहा है. भारत ने 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि एक मुकाबला टाई रहा है. अफगानिस्तान की टीम अब तक भारत के खिलाफ एक भी वनडे मुकाबला जीतने में सफल नहीं रही है.

भारत की टीम को रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और हशमतुल्लाह शाहिदी बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे. गेंदबाजी में राशिद खान, अजमतुल्लाह उमरजई और मोहम्मद नबी टीम की ताकत होंगे.

भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (IND vs AFG 2nd ODI Match Date And Venue)

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे मुकाबला कल यानी 17 जून को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में भारत बनाम अफगानिस्तान मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (IND vs AFG 2nd ODI Match Live TV Channel Telecast In India)

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे मुकाबला 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा. फैंस टीवी पर मैच का लाइव आनंद ले सकते हैं.

भारत में भारत बनाम अफगानिस्तान मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch IND vs AFG 2nd ODI Match Live Streaming In India)

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे मुकाबला 17 जून को खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

ऐसा रहेगा मौसम (Lucknow Weather Update)

एक्यूवेदर के अनुसार, 17 जून को लखनऊ का मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. बारिश की संभावना केवल 1 प्रतिशत है. ऐसे में फैंस को पूरे 100 ओवर का मुकाबला देखने को मिल सकता है.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें (IND vs AFG Match Key Players To Watch Out)

भारत के लिए रोहित शर्मा, शुभमन गिल और केएल राहुल पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और वाशिंगटन सुंदर अहम भूमिका निभा सकते हैं. अफगानिस्तान की ओर से रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और हशमतुल्लाह शाहिदी बड़ी पारियां खेल सकते हैं. गेंदबाजी में राशिद खान और अजमतुल्लाह उमरजई मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs AFG 2nd ODI Match Playing Prediction)

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नितीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, गुरनूर ब्रार, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा.

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, सिदीकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, अल्लाह गजनफर, जिया उर रहमान शरीफी और मोहम्मद सलीम सैफी.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.