IND vs AFG, 1st ODI Match Live Streaming: आज भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 1st ODI Match Live Streaming And Telecast Details: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 13 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला धर्मशाला (Dharamshala) के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Himachal Pradesh Cricket Association Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. इस वनडे सीरीज के लिए दोनों टीमों ने अपने-अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. भारतीय टीम इस सीरीज में कई वरिष्ठ खिलाड़ियों के बिना मैदान में उतरेगी. विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और हार्दिक पांड्या जैसे अनुभवी खिलाड़ी इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में शुभमन गिल (Shubman Gill) की कप्तानी में युवा खिलाड़ियों को अपनी छाप छोड़ने का मौका मिलेगा. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की कमान हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) के हाथों में होगी. यह भी पढ़ें: IND vs AFG 1st ODI Match Likely XI: प्रिंस यादव को मिल सकता है डेब्यू का मौका, कोहली-हार्दिक के बिना ऐसी हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन

भारतीय टीम इस सीरीज में नए संयोजन के साथ मैदान में उतरेगी. कई वरिष्ठ खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में युवा खिलाड़ियों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और राशिद खान जैसे खिलाड़ियों के दम पर भारत को कड़ी चुनौती देने का प्रयास करेगी.

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा. दोनों टीमें जीत के साथ सीरीज का आगाज करना चाहेंगी. भारत को घरेलू मैदान का फायदा मिलेगा, जबकि अफगानिस्तान की टीम उलटफेर करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड (IND vs AFG Head To Head)

वनडे क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक 4 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है. भारत ने 3 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि एक मुकाबला टाई रहा है. अफगानिस्तान की टीम अब तक भारत के खिलाफ एक भी वनडे मुकाबला जीतने में सफल नहीं रही है.

भारत की टीम अपने घरेलू मैदान पर खेलने का फायदा उठाना चाहेगी. बल्लेबाजी में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह अहम भूमिका निभा सकते हैं.

दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, रहमत शाह और मोहम्मद नबी बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे. गेंदबाजी में राशिद खान, अल्लाह गजनफर और फरीद अहमद मलिक टीम की ताकत होंगे.

भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (IND vs AFG 1st ODI Match Date And Venue)

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे मुकाबला आज यानी 13 जून को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में भारत बनाम अफगानिस्तान मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (IND vs AFG 1st ODI Match Live TV Channel Telecast In India)

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे मुकाबला आज यानी 13 जून को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा. फैंस टीवी पर मैच का लाइव आनंद ले सकते हैं.

भारत में भारत बनाम अफगानिस्तान मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch IND vs AFG 1st ODI Match Live Streaming In India)

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे मुकाबला आज यानी 13 जून को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs AFG 1st ODI Match Playing Prediction)

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नितीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और प्रसिद्ध कृष्णा.

अफगानिस्तान: हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), सिदीकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, रहमत शाह, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, अल्लाह गजनफर, जिया उर रहमान शरीफी और फरीद अहमद मलिक.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.