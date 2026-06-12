IND vs AFG 1st ODI Match Key Player Battles: रोहित शर्मा, केएल राहुल और राशिद खान पर रहेंगी नजरें, पहले वनडे में इन खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल सकती है कांटे की टक्कर

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 1st ODI Match Key Player Battles: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी 13 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला धर्मशाला (Dharamshala) के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Himachal Pradesh Cricket Association Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान की कमान हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) के हाथों में होगी. विराट कोहली (Virat Kohli), जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah), मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) और हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम नए संयोजन के साथ मैदान में उतरेगी. इस सीरीज में भारत की अगुवाई शुभमन गिल कर रहे हैं. जबकि, अफगानिस्तान की कमान हशमतुल्लाह शाहिदी के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan 1st ODI Match Stats And Preview: पहले वनडे में भारत और अफगानिस्तान के बीच होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाला यह मुकाबला कई स्टार खिलाड़ियों की टक्कर के लिए भी चर्चा में है. भारतीय टीम के पास अनुभवी बल्लेबाजों की लंबी फेहरिस्त है, जबकि अफगानिस्तान के पास विश्व स्तरीय स्पिन और तेज गेंदबाज मौजूद हैं. ऐसे में बल्लेबाज और गेंदबाजों के बीच रोमांचक जंग देखने को मिल सकती है.

रोहित शर्मा बनाम मोहम्मद सलीम साफी (Rohit Sharma vs Mohammad Saleem Safi)

युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सलीम साफी ने हाल ही में भारत के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मुकाबले में छह विकेट लेकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था. अब वह वनडे क्रिकेट में भी अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे. हालांकि उनके सामने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की चुनौती होगी. रोहित वनडे क्रिकेट के सबसे सफल बल्लेबाजों में गिने जाते हैं और उनके नाम 11,577 रन दर्ज हैं. दूसरी तरफ साफी अपने शुरुआती दो वनडे मुकाबलों में कोई विकेट हासिल नहीं कर सके हैं. ऐसे में यह मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है.

केएल राहुल बनाम राशिद खान (KL Rahul vs Rashid Khan)

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल का वनडे क्रिकेट में रिकॉर्ड शानदार रहा है. खासकर मध्यक्रम में उन्होंने कई यादगार पारियां खेली हैं. इस मुकाबले में उनका सामना अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान से हो सकता है. दोनों खिलाड़ियों के बीच वनडे में ज्यादा मुकाबले नहीं हुए हैं, लेकिन टी20 क्रिकेट में राशिद खान ने 11 पारियों में राहुल को तीन बार आउट किया है. ऐसे में यह जंग मुकाबले का परिणाम तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है.

रहमानुल्लाह गुरबाज बनाम अर्शदीप सिंह (Rahmanullah Gurbaz vs Arshdeep Singh)

अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज पिछले कुछ वर्षों में टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में शामिल रहे हैं. वह शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं. भारतीय टीम उन्हें जल्द आउट करना चाहेगी और इसके लिए अर्शदीप सिंह की भूमिका अहम होगी. धर्मशाला की पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, जिसका फायदा अर्शदीप उठा सकते हैं. अर्शदीप ने अब तक 15 वनडे मुकाबलों में 25 विकेट हासिल किए हैं और उनकी इकॉनमी रेट 5.38 रही है.

दोनों टीमों की नजर जीत के साथ सीरीज का आगाज करने पर होगी. भारतीय टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी, जबकि अफगानिस्तान की टीम अपने स्टार खिलाड़ियों के दम पर उलटफेर करने की कोशिश करेगी. ऐसे में इन खिलाड़ी मुकाबलों का असर मैच के नतीजे पर साफ दिखाई दे सकता है.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.