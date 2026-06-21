IND-A vs SL-A Tri-Series Final: श्रीलंका के खिलाफ Vaibhav Suryavanshi ने रचा इतिहास, महज 11 गेंदों में जड़ा अर्धशतक, बनाया सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi

IND-A vs SL-A Tri-Series Final: भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) ने आज, 21 जून 2026 को श्रीलंका ए के खिलाफ खेलते हुए क्रिकेट इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा लिया है. दाम्बुला में खेले जा रहे ट्राई-सीरीज के फाइनल मुकाबले में इंडिया ए की ओर से ओपनिंग करते हुए वैभव ने महज 11 गेंदों में अर्धशतक (50 रन) पूरा कर लिया. इसके साथ ही उन्होंने क्रिकेट के किसी भी मान्यता प्राप्त प्रारूप में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है. अपनी इस तूफानी पारी के दौरान उन्होंने मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की बरसात कर दी.

हर गेंद पर बाउंड्री, ऐसा रहा रनों का क्रम

दाम्बुला के रंगीरी दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच की शुरुआत से ही वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंकाई गेंदबाजों पर चौतरफा हमला बोल दिया. उन्होंने अपनी इस ऐतिहासिक पारी में सभी रन बाउंड्री के जरिए बनाए, जिसमें केवल एक गेंद ऐसी रही जिस पर रन नहीं बना. यह भी पढ़े: Bangladesh vs Australia T20I Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

उनकी 11 गेंदों के रनों का क्रम इस प्रकार रहा: 4, 4, 4, 6, 6, 0, 6, 4, 4, 6, 6. इस असाधारण बल्लेबाजी के चलते श्रीलंकाई कप्तान और गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए और विपक्षी टीम को शुरुआती 5 ओवरों के भीतर ही अपने 4 गेंदबाजों को आजमाने के लिए मजबूर होना पड़ा.

पावरप्ले में टीम को दिलाई आतिशी शुरुआत

समस्तीपुर (बिहार) में जन्मे इस खब्बू बल्लेबाज के विस्फोटक रुख की बदौलत इंडिया ए ने फाइनल मुकाबले में बेहद आक्रामक शुरुआत की. टीम ने पहले 4 ओवरों के भीतर ही 80 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था. वैभव की इस पारी ने टीम को एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर कर दिया और मैच के पहले ही सत्र में श्रीलंका ए को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया.

घरेलू और आईपीएल सर्किट में बढ़ रहा है कद

वैभव सूर्यवंशी पहले भी अपनी असाधारण बल्लेबाजी क्षमता के कारण चर्चा में रहे हैं. उम्र के विभिन्न स्तरों (Age-group cricket) पर बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) की ओर से खेलते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी.

बेहद कम उम्र में उच्च स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण के सामने इस तरह से हावी होकर खेलने की उनकी क्षमता उन्हें भारतीय क्रिकेट के सबसे होनहार खिलाड़ियों में से एक बनाती है. आज ट्राई-सीरीज के फाइनल जैसे बड़े मंच पर बनाए गए इस विश्व रिकॉर्ड के बाद, उन्हें सीनियर स्तर पर और बड़े मौके दिए जाने की मांग और तेज होने की उम्मीद है.