IND A vs AFG A, 5th ODI Match Live Streaming In India: आज इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच खेला जाएगा अहम वनडे मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त

वैभव सूर्यवंशी (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India A Cricket Team vs Afghanistan A Cricket Team, 5th ODI Match Live Streaming And Telecast In India: इंडिया ए क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान ए क्रिकेट टीम के बीच ट्राई नेशन ए सीरीज 2026 का पांचवां मुकाबला आज यानी 17 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दांबुला (Dambulla) के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम (Rangiri Dambulla International Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:00 बजे से खेला जाएगा. इंडिया ए की टीम ने अब तक तीन मुकाबलों में एक जीत और दो हार दर्ज की है, जबकि अफगानिस्तान ए ने दो मुकाबलों में एक जीत और एक हार हासिल की है. ऐसे में दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम माना जा रहा है. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan 2nd ODI Match Stats And Preview: दूसरे वनडे में भारत और अफगानिस्तान के बीच होगी रोमांचक जंग, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

इंडिया ए की टीम की कप्तानी तिलक वर्मा (Tilak Varma) कर रहे हैं. टीम में रुतुराज गायकवाड़, प्रभसिमरन सिंह, वैभव सूर्यवंशी और आयुष बदोनी जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान ए की कमान इमरान मीर (Imran Mir) के हाथों में होगी. अफगानिस्तान ए की टीम हसन इसाखिल, मोहम्मद इशाक और बहीर शाह जैसे खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेगी.

इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच ट्राई नेशन ए सीरीज का यह मुकाबला दांबुला में खेला जाएगा. दोनों टीमों के पास फिलहाल 2-2 अंक हैं. ऐसे में जीत हासिल करने वाली टीम अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

इंडिया ए बनाम अफगानिस्तान ए हेड टू हेड (IND A vs AFG A Head To Head)

इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच वनडे प्रारूप में ज्यादा मुकाबले नहीं खेले गए हैं. दोनों टीमों में युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की भरमार है. ऐसे में यह मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है.

इंडिया ए की टीम को रुतुराज गायकवाड़, वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा और आयुष बदोनी से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में यश ठाकुर, अर्शद खान और अंशुल कंबोज अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान ए के लिए इमरान मीर, हसन इसाखिल, मोहम्मद इशाक और बहीर शाह बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे. गेंदबाजी में जहीर खान, खलील गुरबाज और अब्दुल्ला अहमदजई टीम की ताकत होंगे.

इंडिया ए बनाम अफगानिस्तान ए के बीच पांचवां वनडे मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (IND A vs AFG A 5th ODI Match Date And Venue)

इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच पांचवां वनडे मुकाबला आज यानी 17 जून को रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम, दांबुला में भारतीय समयानुसार सुबह 10:00 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में इंडिया ए बनाम अफगानिस्तान ए मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (IND A vs AFG A 5th ODI Match Live TV Channel Telecast In India)

इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच यह मुकाबला दांबुला में खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले के प्रसारण की आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है. फैंस टूर्नामेंट आयोजकों के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर अपडेट देख सकते हैं.

भारत में इंडिया ए बनाम अफगानिस्तान ए मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch IND A vs AFG A 5th ODI Match Live Streaming In India)

इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच पांचवां वनडे मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 10:00 बजे से खेला जाएगा. लाइव स्ट्रीमिंग की उपलब्धता संबंधित ब्रॉडकास्टर और टूर्नामेंट आयोजकों की घोषणा पर निर्भर करेगी. फैंस आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैच से जुड़े अपडेट प्राप्त कर सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND A vs AFG A 5th ODI Match Playing Prediction)

इंडिया ए: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बदोनी, निशांत सिंधु, सूर्यांश शेडगे, अनुकूल रॉय, विप्रज निगम, अर्शद खान, यश ठाकुर.

अफगानिस्तान ए: इमरान मीर (कप्तान), हसन इसाखिल, खालिद तनीवाल, बहीर शाह, फरमानुल्लाह सफी, इजाज अहमद अहमदजई, मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), शम्स उर रहमान, अब्दुल्ला अहमदजई, जहीर खान, खलील गुरबाज.

नोट: इंडिया ए क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान ए क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.