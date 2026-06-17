IND A vs AFG A, 5th ODI Match Dambulla Pitch Report And Weather Update: रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय बल्लेबाजों का चलेगा बल्ला या अफगानिस्तान के गेंदबाज बरपाएंगे कहर? अहम मुकाबले से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

दाम्बुला स्टेडियम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India A Cricket Team vs Afghanistan A Cricket Team, 5th ODI Match Dambulla Pitch Report And Weather Update: इंडिया ए क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान ए क्रिकेट टीम के बीच ट्राई नेशन ए सीरीज 2026 का पांचवां मुकाबला आज यानी 17 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दांबुला (Dambulla) के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम (Rangiri Dambulla International Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:00 बजे से खेला जाएगा. इंडिया ए ने अब तक तीन मुकाबलों में एक जीत और दो हार दर्ज की है, जबकि अफगानिस्तान ए ने दो मैचों में एक जीत और एक हार हासिल की है. ऐसे में दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम माना जा रहा है. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan 2nd ODI Match Stats And Preview: दूसरे वनडे में भारत और अफगानिस्तान के बीच होगी रोमांचक जंग, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

इंडिया ए की कप्तानी तिलक वर्मा (Tilak Varma) कर रहे हैं. टीम के पास रुतुराज गायकवाड़, प्रभसिमरन सिंह, वैभव सूर्यवंशी और आयुष बदोनी जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान ए की कमान इमरान मीर (Imran Mir) के हाथों में होगी. अफगानिस्तान ए की टीम हसन इसाखिल, मोहम्मद इशाक और बहीर शाह जैसे खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेगी.

इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच ट्राई नेशन ए सीरीज का यह मुकाबला दांबुला में खेला जाएगा. अंक तालिका में दोनों टीमों के पास 2-2 अंक हैं, ऐसे में यह मुकाबला टूर्नामेंट के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. जीत हासिल करने वाली टीम फाइनल की दौड़ में खुद को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकती है.

इंडिया ए बनाम अफगानिस्तान ए हेड टू हेड (IND A vs AFG A Head To Head)

इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच मुकाबले कम हुए हैं, लेकिन दोनों टीमों के पास युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की भरमार है. ऐसे में यह मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है. दोनों टीमें जीत के लिए पूरा जोर लगाएंगी.

इंडिया ए की टीम में रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में यश ठाकुर, अर्शद खान और अंशुल कंबोज अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान ए के लिए इमरान मीर, हसन इसाखिल, बहीर शाह और मोहम्मद इशाक बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे. गेंदबाजी में जहीर खान, खलील गुरबाज और अब्दुल्ला अहमदजई टीम की ताकत होंगे.

रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Rangiri Dambulla International Stadium Pitch Report)

इंडिया ए क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान ए क्रिकेट टीम के बीच ट्राई नेशन ए सीरीज का पांचवां मुकाबला आज यानी 17 जून को रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच आमतौर पर संतुलित मानी जाती है. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है, जबकि मैच आगे बढ़ने के साथ स्पिन गेंदबाज प्रभावी साबित हो सकते हैं. बल्लेबाजों को शुरुआत में समय बिताने के बाद रन बनाने में आसानी हो सकती है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है. इस मैदान पर 240 से 280 रन का स्कोर प्रतिस्पर्धी माना जाता है.

दांबुला के मौसम का हाल (Dambulla Weather Update)

इंडिया ए क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान ए क्रिकेट टीम के बीच ट्राई नेशन ए सीरीज का पांचवां मुकाबला आज यानी 17 जून को दांबुला में खेला जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार मुकाबले के दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं. तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. खिलाड़ियों को गर्म और उमस भरे मौसम का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि फिलहाल बारिश की संभावना काफी कम बताई जा रही है, जिससे पूरे मुकाबले के होने की उम्मीद है.

इंडिया ए के लिए रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा और वैभव सूर्यवंशी पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं अफगानिस्तान ए के लिए इमरान मीर, हसन इसाखिल और मोहम्मद इशाक अहम भूमिका निभा सकते हैं. रुतुराज गायकवाड़ और जहीर खान के बीच मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है. वहीं वैभव सूर्यवंशी और खलील गुरबाज की भिड़ंत भी फैंस के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND A vs AFG A 5th ODI Match Playing Prediction)

इंडिया ए: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बदोनी, निशांत सिंधु, सूर्यांश शेडगे, अनुकूल रॉय, विप्रज निगम, अर्शद खान, यश ठाकुर.

अफगानिस्तान ए: इमरान मीर (कप्तान), हसन इसाखिल, खालिद तनीवाल, बहीर शाह, फरमानुल्लाह सफी, इजाज अहमद अहमदजई, मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), शम्स उर रहमान, अब्दुल्ला अहमदजई, जहीर खान, खलील गुरबाज.

नोट: इंडिया ए क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान ए क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.