IND A vs AFG A, 2nd ODI Match Dambulla Pitch Report And Weather Update: रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में बल्लेबाजों का चलेगा बल्ला या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? रोमांचक मुकाबले से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

दाम्बुला स्टेडियम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India A Cricket Team vs Afghanistan A Cricket Team, 2nd ODI Match Dambulla Pitch Report And Weather Update: इंडिया ए क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान ए क्रिकेट टीम के बीच ट्राई नेशन ए सीरीज 2026 का दूसरा मुकाबला आज यानी 11 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दांबुला (Dambulla) के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम (Rangiri Dambulla International Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:00 बजे से खेला जाएगा. इंडिया ए ने अपने पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराकर टूर्नामेंट में विजयी शुरुआत की थी. रुतुराज गायकवाड़ के शानदार शतक और तिलक वर्मा के अर्धशतक की बदौलत टीम ने मजबूत प्रदर्शन किया था. दूसरी तरफ अफगानिस्तान ए की टीम इस टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला खेलेगी और जीत के साथ अभियान का आगाज करना चाहेगी. यह भी पढ़ें: IND A vs AFG A, 2nd ODI Match Live Streaming In India: आज इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच खेला जाएगा दूसरा वनडे मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त

पहले मुकाबले में रुतुराज गायकवाड़ ने 101 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. कप्तान तिलक वर्मा ने भी जिम्मेदारी भरी अर्धशतकीय पारी खेली थी. वहीं युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप जीती थी, इस मुकाबले में बड़ी पारी खेलने के इरादे से उतरेंगे. अफगानिस्तान ए की टीम की कमान इमरान मीर के हाथों में होगी और टीम के कई युवा खिलाड़ी चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे.

इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच ट्राई नेशन ए सीरीज का दूसरा मुकाबला दांबुला में खेला जाएगा. दोनों टीमें जीत के लिए पूरा जोर लगाएंगी. इंडिया ए अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी, जबकि अफगानिस्तान ए मजबूत शुरुआत करने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी.

इंडिया ए बनाम अफगानिस्तान ए हेड टू हेड (IND A vs AFG A Head To Head)

इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच मुकाबले काफी कम हुए हैं. दोनों टीमों में युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की भरमार है, जिससे यह मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है.

इंडिया ए की टीम में वैभव सूर्यवंशी, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा और प्रियांश आर्य जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में अंशुल कंबोज, अर्शद खान और सूर्यांश शेडगे अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान ए के लिए इमरान मीर, हसन इसाखिल, बहिर शाह और नूर रहमान बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे. गेंदबाजी में फरीदून दाऊदजई, जहीर पकतीन और खालिद तनावल टीम की ताकत होंगे.

रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Rangiri Dambulla International Stadium Pitch Report)

इंडिया ए क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान ए क्रिकेट टीम के बीच ट्राई नेशन ए सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 11 जून को रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच आमतौर पर संतुलित मानी जाती है. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की मदद मिल सकती है, जबकि मैच आगे बढ़ने के साथ स्पिन गेंदबाज प्रभावी साबित हो सकते हैं. बल्लेबाजों को शुरुआत में समय बिताने के बाद रन बनाने में आसानी हो सकती है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है. इस मैदान पर 250 से 280 रन का स्कोर प्रतिस्पर्धी माना जाता है.

दांबुला के मौसम का हाल (Dambulla Weather Update)

इंडिया ए क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान ए क्रिकेट टीम के बीच ट्राई नेशन ए सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 11 जून को दांबुला में खेला जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार मुकाबले के दौरान मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है. आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना काफी कम है. तापमान 29 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. खिलाड़ियों को गर्म और उमस भरे मौसम का सामना करना पड़ सकता है.

इंडिया ए के लिए रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा और वैभव सूर्यवंशी पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं अफगानिस्तान ए के लिए इमरान मीर, नूर रहमान और फरीदून दाऊदजई अहम भूमिका निभा सकते हैं. रुतुराज गायकवाड़ और फरीदून दाऊदजई के बीच मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है. वहीं वैभव सूर्यवंशी और जहीर पकतीन की भिड़ंत भी फैंस के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND A vs AFG A 2nd ODI Match Playing Prediction)

इंडिया ए: वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, रुतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), अनुकूल रॉय, आयुष बदोनी, अर्शद खान, विप्रज निगम/निशांत सिंधु, सूर्यांश शेडगे और अंशुल कंबोज.

अफगानिस्तान ए: इमरान मीर (कप्तान), हसन इसाखिल, खालिद तनावल, एजाज अहमदजई, बहिर शाह, फैसल खान, फरमान सफी, शम्सुर रहमान, नूर रहमान (विकेटकीपर), खलील गुरबाज, जहीर पकतीन और फरीदून दाऊदजई.

नोट: इंडिया ए क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान ए क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.