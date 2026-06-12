ICC Womens T20 World Cup 2026: आज से शुरू होगा महिला टी20 वर्ल्ड कप का महासंग्राम, यहां जानें फॉर्मेट, वेन्यू, प्राइज मनी, शेड्यूल और सभी टीमों के स्क्वाड्स

ICC Women's T20 World Cup 2026: आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज आज यानी 12 जून से इंग्लैंड की मेजबानी में होने जा रहा है. दुनिया की 12 सर्वश्रेष्ठ टीमें इस प्रतिष्ठित खिताब के लिए भिड़ेंगी. भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ करेगी. इस बार टूर्नामेंट में कुल 33 मुकाबले खेले जाएंगे. ऐसे में आइए महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़ी सभी अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं. यह भी पढ़ें: West Indies vs Sri Lanka, 1st T20I Match Winner Prediction: पहले टी20 मुकाबले में जीत के साथ आगाज करना चाहेगा श्रीलंका, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी
12 टीमें लेंगी हिस्सा
आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं. सभी टीमों को 6-6 टीमों के दो ग्रुप में बांटा गया है. ग्रुप स्टेज में सभी टीमें राउंड-रॉबिन फॉर्मेट के तहत मुकाबले खेलेंगी. इसके बाद दोनों ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी. सेमीफाइनल जीतने वाली दो टीमें फाइनल खेलेंगी.
ग्रुप 1: भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, नीदरलैंड, बांग्लादेश.
ग्रुप 2: इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, श्रीलंका, वेस्टइंडीज.
कुल 33 मुकाबले 7 मैदानों पर खेले जाएंगे
महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले एजबेस्टन, ओल्ड ट्रैफर्ड, हेडिंग्ले, रोज बाउल (हैम्पशायर), ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड, लॉर्ड्स और द ओवल में खेले जाएंगे. ग्रुप स्टेज मुकाबलों के बाद दोनों सेमीफाइनल द ओवल में होंगे, जबकि फाइनल मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जाएगा.
मैच टाई होने पर क्या होगा?
अगर कोई मुकाबला टाई रहता है तो उसका फैसला सुपर ओवर से किया जाएगा. यदि सुपर ओवर भी टाई रहता है तो लगातार सुपर ओवर खेले जाएंगे, जब तक विजेता नहीं मिल जाता.
क्या रिजर्व डे रखा गया है?
ग्रुप स्टेज मुकाबलों के लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया है.
पहला सेमीफाइनल रिजर्व डे: 1 जुलाई
दूसरा सेमीफाइनल रिजर्व डे: 3 जुलाई
फाइनल रिजर्व डे: 6 जुलाई
बारिश की स्थिति में सेमीफाइनल के लिए 120 मिनट और फाइनल के लिए 150 मिनट का अतिरिक्त समय उपलब्ध रहेगा.
प्राइज मनी कितनी होगी?
आईसीसी ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 8.76 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड प्राइज पूल की घोषणा की है.
विजेता: US$ 2.34 मिलियन
उपविजेता: US$ 1.17 मिलियन
हारने वाली सेमीफाइनलिस्ट टीम: US$ 675,000
ग्रुप स्टेज में प्रत्येक जीत: US$ 31,154
भारत में कहां देखें लाइव मैच?
भारत में महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का प्रसारण जियोस्टार नेटवर्क पर किया जाएगा.
टीवी चैनल: स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी, स्टार स्पोर्ट्स 2, स्टार स्पोर्ट्स 3, क्षेत्रीय भाषा चैनल.
ऑनलाइन स्ट्रीमिंग: JioHotstar
टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल
14 जून: भारत vs पाकिस्तान
17 जून: भारत vs नीदरलैंड
21 जून: भारत vs दक्षिण अफ्रीका
25 जून: भारत vs बांग्लादेश
28 जून: भारत vs ऑस्ट्रेलिया
भारतीय समयानुसार भारत के सभी मुकाबले शाम 7:00 बजे से खेले जाएंगे.
किस टीम ने कितनी बार जीता खिताब?
महिला टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम रही है.
ऑस्ट्रेलिया – 6 बार (2010, 2012, 2014, 2018, 2020, 2023)
इंग्लैंड – 1 बार (2009)
वेस्टइंडीज – 1 बार (2016)
न्यूजीलैंड – 1 बार (2024)
महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल
12 जून: इंग्लैंड vs श्रीलंका
13 जून: स्कॉटलैंड vs आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया vs दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज vs न्यूजीलैंड
14 जून: बांग्लादेश vs नीदरलैंड, भारत vs पाकिस्तान
16 जून: न्यूजीलैंड vs श्रीलंका, इंग्लैंड vs आयरलैंड
17 जून: ऑस्ट्रेलिया vs बांग्लादेश, भारत vs नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका vs पाकिस्तान
18 जून: वेस्टइंडीज vs स्कॉटलैंड
19 जून: न्यूजीलैंड vs आयरलैंड
20 जून: ऑस्ट्रेलिया vs नीदरलैंड, पाकिस्तान vs बांग्लादेश, इंग्लैंड vs स्कॉटलैंड
21 जून: वेस्टइंडीज vs श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका vs भारत
23 जून: न्यूजीलैंड vs स्कॉटलैंड, श्रीलंका vs पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया vs पाकिस्तान
24 जून: इंग्लैंड vs वेस्टइंडीज
25 जून: भारत vs बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका vs नीदरलैंड
26 जून: श्रीलंका vs स्कॉटलैंड
27 जून: पाकिस्तान vs नीदरलैंड, वेस्टइंडीज vs आयरलैंड, इंग्लैंड vs न्यूजीलैंड
28 जून: दक्षिण अफ्रीका vs बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया vs भारत
30 जून: सेमीफाइनल-1
2 जुलाई: सेमीफाइनल-2
5 जुलाई: फाइनल.
भारत का स्क्वाड
हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया, नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, क्रांति गौड़, श्रेयंका पाटिल और राधा यादव.
ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड
सोफी मोलिनक्स (कप्तान), निकोला कैरी, एशले गार्डनर, किम गार्थ, लूसी हैमिल्टन, ग्रेस हैरिस, अलाना किंग, फोबे लिट्चफील्ड, ताहलिया मैकग्राथ, बेथ मूनी, एलीसे पेरी, मेगन शट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल और जॉर्जिया वेयरहैम.
इंग्लैंड का स्क्वाड
नैट साइवर-ब्रंट (कप्तान), लॉरेन बेल, एलिस कैप्सी, चार्ली डीन, सोफिया डंकले, सोफी एक्लेस्टोन, एमी जोन्स, हीदर नाइट, लिन्से स्मिथ, इस्सी वोंग, डैनी व्याट-हॉज समेत 15 सदस्यीय टीम.
पाकिस्तान का स्क्वाड
फातिमा सना (कप्तान), गुल फिरोजा, आयशा जफर, इरम जावेद, आलिया रियाज, मुनीबा अली, तुबा हसन, सादिया इकबाल, डायना बेग और तस्मिया रुबाब समेत 15 खिलाड़ी.
दक्षिण अफ्रीका का स्क्वाड
लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), तज़मिन ब्रिट्स, मारिज़ैन कप्प, शबनिम इस्माइल, सुने लुस, क्लो ट्रायॉन, डेन वैन नीकेर्क, नॉनकुलुलेको म्लाबा समेत 15 खिलाड़ी.
महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक बार फिर भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीमें खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं. वहीं भारतीय टीम की नजर पहली बार महिला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने पर होगी.