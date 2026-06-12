ICC Women's T20 World Cup 2026: महिला टी20 विश्व कप का आगाज आज से, पहले मैच में इंग्लैंड और श्रीलंका की भिड़ंत, बर्मिंघम के मौसम पर टिकीं नजरें

ICC Women's T20 World Cup 2026

ICC Women's T20 World Cup 2026: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का शानदार आगाज आज यानी 12 जून से इंग्लैंड में होने जा रहा है. टूर्नामेंट के इस पहले उद्घाटन मैच में मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीमें आमने-सामने होंगी. यह महत्वपूर्ण मुकाबला बर्मिंघम के ऐतिहासिक एजबेस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा. टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले दोनों टीमों की तैयारियों के साथ-साथ बर्मिंघम के मौसम और पिच की स्थिति पर भी खेल प्रेमियों की नजरें टिकी हुई हैं.

कैसा रहेगा एजबेस्टन का मौसम?

मैच के दिन बर्मिंघम के मौसम को लेकर क्रिकेट प्रशंसकों के लिए मिली-जुली खबरें हैं. मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार, मैच के दौरान आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. हालांकि खेल में किसी बड़े व्यवधान की आशंका काफी कम है, लेकिन बीच-बीच में हल्की बूंदाबांदी की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है. ठंडी हवाओं के कारण कप्तानों को टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेने में मदद मिल सकती है. यह भी पढ़े: IND vs PAK, ICC Women’s T20 World Cup 2026: महिला टी20 वर्ल्ड कप में फिर होगी भारत-पाकिस्तान की टक्कर, जानें कब और कहां खेला जाएगा महामुकाबला

पिच का मिजाज और स्थितियां

एजबेस्टन स्टेडियम की पिच को आमतौर पर संतुलित माना जाता है. शुरुआत में यहां तेज गेंदबाजों को स्विंग और अतिरिक्त उछाल मिलने की उम्मीद है, जो इंग्लैंड की परिस्थितियों में सामान्य बात है. जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, बल्लेबाजों को रन बनाने में आसानी होगी. इस मैदान पर शाम के समय होने वाले मैचों में ओस (Dew) की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है, जिसे ध्यान में रखकर टीमें अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं.

हेड-टु-हेड आंकड़े: इंग्लैंड का पलड़ा भारी

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास पर नजर डालें तो इंग्लैंड की महिला टीम का श्रीलंका पर पूरी तरह से दबदबा रहा है.

दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 12 टी20 मैच खेले गए हैं.

इन 12 मुकाबलों में से इंग्लैंड ने 10 मैचों में जीत दर्ज की है.

श्रीलंकाई टीम केवल 2 मैचों में ही जीत हासिल करने में सफल रही है.

महिला टी20 विश्व कप के इतिहास में भी दोनों टीमें 2 बार आपस में भिड़ी हैं और दोनों ही बार इंग्लैंड ने बाजी मारी है.

शाम 7:30 बजे शुरू होगा खेल

इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाने वाला यह मैच भारतीय समयानुसार (IST) शाम 7:30 बजे शुरू होगा. मैच का टॉस खेल शुरू होने से ठीक आधा घंटा पहले यानी शाम 7:00 बजे किया जाएगा. स्थानीय समयानुसार (यूके टाइम) यह मुकाबला दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा.

मुख्य खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें

मेजबान इंग्लैंड की टीम में डैनी व्याट हॉज और गेंदबाज सोफी एक्लेस्टन जैसे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं, जो अपने दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. वहीं दूसरी ओर, श्रीलंकाई टीम की पूरी उम्मीदें उनकी स्टार ऑलराउंडर और कप्तान चमारी अट्टापटू पर टिकी होंगी. अट्टापटू ने श्रीलंका के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के साथ-साथ सबसे ज्यादा विकेट भी चटकाए हैं, जिससे वह श्रीलंका की सबसे बड़ी ट्रंप कार्ड साबित हो सकती हैं.

इस बार का टी20 विश्व कप पहले से कहीं अधिक बड़ा है, जिसमें आयरलैंड और नीदरलैंड जैसी टीमों के शामिल होने से कुल 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं. भारत में इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकेगा.