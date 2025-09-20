Cricketer Arrested: हार्दिक पांड्या के पुराने टीममेट्स ऋषि अरोठे 32 लाख के स्टॉक फ्रॉड में गिरफ्तार, सोशल मीडिया स्कैम और फर्जी ट्रेडिंग ऐप के जरिए ठगी के 12 मामलों से जुड़े तार

(प्रतिकात्मक तस्वीर)

Cricketer Arrested: पूर्व बड़ौदा मीडियम पेसर और हार्दिक पांड्या(Hardik Pandya)-कृणाल पांड्या(Krunal Pansya) के साथी रहे ऋषि अरोठे(Rishi Arothe) एक बार फिर विवादों में हैं. हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने ऋषि और उनके साथी इनामदार विनायक राजेन्द्र उर्फ निखिल को 32 लाख रुपए की स्टॉक मार्केट निवेश धोखाधड़ी में गिरफ्तार किया है. यह ऋषि की दूसरी गिरफ्तारी है. इस बार उन पर आरोप है कि उन्होंने साथी निखिल के साथ मिलकर एक स्थानीय युवक को फर्जी ट्रेडिंग ऐप, सोशल मीडिया विज्ञापनों और व्हाट्सएप चैनल के जरिये फंसाया और उसकी मेहनत की कमाई चंद मिनटों में गायब कर दी. ओमान के खिलाफ एशिया कप मैच में अर्शदीप सिंह ने रचा इतिहास! टी20आई में 100 विकेट लेने वाले बने पहले भारतीय गेंदबाज़

पुलिस के मुताबिक, आरोपी निवेशकों को मशहूर ब्रोकरेज कंपनियों के नाम पर फर्जी विज्ञापन दिखाते थे और उनसे संपर्क करने पर उन्हें ‘Aditya Birla Stock Elite 678’ जैसे व्हाट्सएप चैनलों में जोड़ दिया जाता था. इसके बाद वे यूजर्स को एक नकली ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करवाते, जिसमें फर्जी लाभ दिखाकर बार-बार निवेश के लिए उकसाया जाता था. जब निवेशकों ने रुपए ट्रांसफर कर दिए तो आरोपी ये रकम कई अलग-अलग बैंक खातों में भेजते रहे. ऋषि अरोठे ने इन पैसे को USDT में बदलकर बिनांस (Binance) के जरिए विदेश भेज दिया.

जांच में सामने आया कि इस गिरोह के तार सिर्फ तेलंगाना ही नहीं, बल्कि हरियाणा, केरल, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत आठ राज्यों में चल रहे 12 ऐसे मामलों से जुड़े हैं. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार किया और हैदराबाद लाकर स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

दिलचस्प बात यह है कि ऋषि का क्रिकेट कनेक्शन भी चर्चा का विषय बना हुआ है. वे खुद पूर्व बड़ौदा कप्तान तुषार अरोठे के बेटे हैं और हार्दिक पांड्या जैसे नामी खिलाड़ियों के साथ रणजी क्रिकेट खेल चुके हैं. लेकिन क्रिकेट के मैदान से दूर, ऋषि अब साइबर क्राइम लिस्ट में शामिल हो चुके हैं. पुलिस के अनुसार, इससे पहले भी 2024 में गुजरात पुलिस ने उन्हें धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया था. इस हाईप्रोफाइल धोखाधड़ी ने न सिर्फ निवेशकों में सनसनी फैला दी है.