Harbhajan Singh vs Sreesanth Row: क्या हरभजन सिंह ने श्रीसंत पर साधा निशाना? 'खाली बर्तन ज्यादा शोर करते हैं' वाली पोस्ट हुई वायरल

Harbhajan Singh vs Sreesanth Row: भारतीय क्रिकेट के सबसे चर्चित विवादों में से एक 'स्लैपगेट' (Slapgate) विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है. पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंत द्वारा हरभजन सिंह को रिंग में लड़ाई की चुनौती देने के बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच तनाव फिर बढ़ता नजर आ रहा है. इस बीच हरभजन सिंह की एक इंस्टाग्राम पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे कई लोग श्रीसंत पर तंज के रूप में देख रहे हैं.

क्या हरभजन सिंह ने श्रीसंत पर तंज कसा?

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हरभजन की पोस्ट ने बढ़ाई अटकलें

हाल ही में हरभजन सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक रील साझा की, जिसमें उन्होंने एक प्रसिद्ध कहावत का जिक्र किया. इसका अर्थ है, "खाली बर्तन ज्यादा शोर करते हैं." हालांकि हरभजन सिंह ने पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि यह टिप्पणी श्रीसंत के हालिया बयान के जवाब में की गई हो सकती है. फिलहाल हरभजन ने इस विषय पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी है.

श्रीसंत ने दी थी रिंग में लड़ाई की चुनौती

एक हालिया पॉडकास्ट में श्रीसंत ने हरभजन सिंह पर तीखा हमला बोला था. उन्होंने आरोप लगाया कि हरभजन अब भी 2008 के स्लैपगेट विवाद का इस्तेमाल कर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं. श्रीसंत ने कहा, "क्या तुममें हिम्मत है? क्या तुम रिंग में मेरे सामने आ सकते हो? क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रिंग में उतर सकते हो?" उन्होंने यह चुनौती उस पुराने प्रमोशनल पोस्टर का जिक्र करते हुए दी, जिसमें दोनों क्रिकेटर बॉक्सिंग गियर में नजर आए थे.

क्या है पूरा विवाद?

दोनों खिलाड़ियों के बीच विवाद की जड़ 2008 इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का वह चर्चित स्लैपगेट मामला है. उस समय हरभजन सिंह Mumbai Indians की ओर से खेल रहे थे, जबकि श्रीसंत Kings XI Punjab का हिस्सा थे. मैच के बाद हरभजन पर श्रीसंत को थप्पड़ मारने का आरोप लगा था. यह घटना भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे विवादित पलों में गिनी जाती है.

बाद में हरभजन सिंह ने सार्वजनिक रूप से कई बार इस घटना के लिए माफी मांगी थी और श्रीसंत ने भी माफी स्वीकार कर ली थी. इसके बाद दोनों कई मौकों पर साथ दिखाई दिए थे, जिससे लगा था कि विवाद खत्म हो गया है.

फिर क्यों बढ़ा विवाद?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल ही में हरभजन सिंह के एक विज्ञापन को लेकर श्रीसंत नाराज हो गए. उनका आरोप है कि विज्ञापन में अप्रत्यक्ष रूप से स्लैपगेट विवाद का संदर्भ दिया गया था.

श्रीसंत का कहना है कि उन्हें यह पसंद नहीं आया और इसी वजह से उन्होंने हरभजन पर निशाना साधा. उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने हरभजन सिंह को सभी संचार माध्यमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर दिया है.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

हरभजन की वायरल पोस्ट और श्रीसंत की खुली चुनौती के बाद सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस के बीच बहस तेज हो गई है. हालांकि अभी तक दोनों खिलाड़ियों के बीच किसी आधिकारिक मुकाबले या आगे की बातचीत को लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है. फिलहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि हरभजन सिंह इस पूरे विवाद पर सीधे तौर पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं या नहीं.