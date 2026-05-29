GT vs RR, IPL 2026 Qualifier-2 Stats And Preview: गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स मुकाबले के बीच आज होगा रोमांचक मुकाबला, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals, TATA Indian Premier League 2026 Qualifier-2 Record And Milestone: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का क्वालीफायर-2 मुकाबला आज यानी 29 मई को गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स (GT vs RR) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चंडीगढ़ (Chandigarh) के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम, मुल्लांपुर (Maharaja Yadavindra Singh Stadium, Mullanpur) में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. गुजरात टाइटंस ने इस सीजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेऑफ में जगह बनाई है, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर क्वालीफायर-2 में जगह बनाई है. गुजरात टाइटंस को अपने पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. वहीं, राजस्थान रॉयल्स ने अपने पिछले मुकाबले में 243/8 का विशाल स्कोर बनाया था. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की कप्तानी शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स की कमान रियान पराग (Riyan Parag) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: GT vs RR, IPL 2026 Qualifier-2 Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के क्वालीफायर-2 मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा. ये मुकाबला मुल्लांपुर में खेला जाएगा. मौजूदा सीजन में गुजरात टाइटंस ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. दूसरी तरफ, राजस्थान रॉयल्स की टीम एलिमिनेटर मुकाबला जीतकर पूरे आत्मविश्वास में नजर आ रही है.

गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स हेड टू हेड (GT vs RR Head To Head)

टाटा आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 10 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी रहा है. गुजरात टाइटंस को 7 मुकाबलों में जीत मिली है. जबकि, राजस्थान रॉयल्स की टीम 3 मैच अपने नाम कर पाई है. इस सीजन दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले खेले गए हैं और दोनों टीमों ने एक-एक मुकाबले में जीत दर्ज की है. पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 58 रन से हराया था. वहीं, दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने 8 विकेट से जीत हासिल की थी.

राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अपने पिछले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 243/8 का विशाल स्कोर बनाया था. ऐसे में राजस्थान रॉयल्स अपनी प्लेइंग इलेवन में ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहेगी. बल्लेबाजी में वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं, ध्रुव जुरेल और रियान पराग मध्यक्रम में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं.

दूसरी तरफ, गुजरात टाइटंस की टीम को अपने पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 92 रन से हार मिली थी. ऐसे में गुजरात टाइटंस अपनी जीत की लय में वापसी करना चाहेगी. बल्लेबाजी में साई सुदर्शन और शुभमन गिल से विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद होगी. वहीं, जोस बटलर और वाशिंगटन सुंदर मध्यक्रम में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में कागिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.

आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड्स (GT vs RR Records And Milestones)

आईपीएल इतिहास में गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज शुभमन गिल को 4000 रन पूरे करने के लिए 52 रन की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को 3500 रन पूरे करने के लिए 44 रन की आवश्यकता है.

आईपीएल इतिहास में गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को 100 विकेट पूरे करने के लिए 3 विकेट की दरकार है.

टी20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को 200 विकेट पूरे करने के लिए 5 विकेट की जरूरत है.

आईपीएल इतिहास में गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज साई सुदर्शन को 150 चौके पूरे करने के लिए 6 चौकों की आवश्यकता है.

टी20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को 700 रन पूरे करने के लिए 43 रन की जरूरत है.

आईपीएल इतिहास में गुजरात टाइटंस के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर को 200 छक्के पूरे करने के लिए 4 छक्कों की दरकार है.

टी20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को 1500 रन पूरे करने के लिए 39 रन की आवश्यकता है.

आईपीएल इतिहास में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल को 350 चौके पूरे करने के लिए 5 चौकों की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज डोनोवन फरेरा को 100 छक्के पूरे करने के लिए 4 छक्कों की आवश्यकता है.

आईपीएल इतिहास में गुजरात टाइटंस के गेंदबाज कागिसो रबाडा को 150 विकेट पूरे करने के लिए 2 विकेट की जरूरत है.

टी20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज नांद्रे बर्गर को 100 विकेट पूरे करने के लिए 2 विकेट की दरकार है.

नोट: गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम बनाम राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.