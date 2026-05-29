GT vs RR, IPL 2026 Qualifier-2 Mullanpur Weather Update: मुल्लांपुर में मौसम बनेगा रोमांच का तड़का या बारिश बिगाड़ेगी खेल, हाईवोल्टेज मुकाबले से पहले जानें मौसम का हाल

Raipur Stadium

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals, TATA Indian Premier League 2026 Qualifier-2 Mullanpur Weather Update: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का क्वालीफायर-2 मुकाबला आज यानी 29 मई को गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स (GT vs RR) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चंडीगढ़ (Chandigarh) के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम, मुल्लांपुर (Maharaja Yadavindra Singh Stadium, Mullanpur) में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. गुजरात टाइटंस ने इस सीजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेऑफ में जगह बनाई है. वहीं, राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर क्वालीफायर-2 में एंट्री की है. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी. ऐसे में फैंस को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की कप्तानी शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स की कमान रियान पराग (Riyan Parag) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: GT vs RR, IPL 2026 Qualifier-2 Stats And Preview: फाइनल में जगह बनाने के इरादे से उतरेगी गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के क्वालीफायर-2 मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा. ये मुकाबला मुल्लांपुर में खेला जाएगा. मौजूदा सीजन में गुजरात टाइटंस ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. दूसरी तरफ, राजस्थान रॉयल्स की टीम एलिमिनेटर मुकाबला जीतकर पूरे आत्मविश्वास में नजर आ रही है. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स हेड टू हेड (GT vs RR Head To Head)

टाटा आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 10 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी रहा है. गुजरात टाइटंस ने 7 मुकाबलों में जीत हासिल की है. जबकि, राजस्थान रॉयल्स की टीम को 3 मुकाबलों में जीत मिली है. इस सीजन दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले हुए हैं. दोनों टीमों ने एक-एक मुकाबले में जीत दर्ज की है. पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 58 रन से हराया था. वहीं, दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने 8 विकेट से जीत हासिल की थी.

गुजरात टाइटंस की टीम को अपने पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 92 रन से हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में गुजरात टाइटंस अपनी प्लेइंग इलेवन में ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहेगी. बल्लेबाजी में साई सुदर्शन और शुभमन गिल से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं, जोस बटलर और वाशिंगटन सुंदर मध्यक्रम में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में कागिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं.

दूसरी तरफ, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अपने पिछले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 243/8 का विशाल स्कोर बनाया था. ऐसे में राजस्थान रॉयल्स की टीम जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी. बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी से विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद होगी. वहीं, ध्रुव जुरेल और रियान पराग मध्यक्रम में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.

महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Maharaja Yadavindra Singh Stadium Pitch Report)

टाटा आईपीएल 2026 का क्वालीफायर-2 मुकाबला आज यानी 29 मई को गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच रेत से तैयार की गई है, जिसके कारण यहां तेज गेंदबाजों को स्पिनरों के मुकाबले ज्यादा मदद मिलती है. हालांकि, बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए इस पिच पर समान अवसर मौजूद रहते हैं. बल्लेबाजों को शुरुआत में अपनी नजरें जमानी पड़ सकती हैं. ऐसे में फैंस को एक संतुलित और रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

मुल्लांपुर का मौसम (Mullanpur Weather Update)

टाटा आईपीएल 2026 का क्वालीफायर-2 मुकाबला आज यानी 29 मई को गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा. एक्यूवेदर के मुताबिक, 29 मई को मुल्लांपुर में अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहने की उम्मीद है. मुकाबला रात 7:30 बजे से शुरू होगा. बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है, ऐसे में फैंस को पूरा मैच देखने को मिल सकता है.

राजस्थान रॉयल्स के लिए वैभव सूर्यवंशी ने पिछले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 रन बनाए थे. वहीं, रियान पराग लगातार टीम के लिए अहम पारियां खेल रहे हैं. गुजरात टाइटंस के लिए साई सुदर्शन ने इस सीजन में अब तक 657 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में कागिसो रबाडा ने 26 विकेट झटके हैं. गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच यह मुकाबला मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम में रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इस मैच का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (GT vs RR Qualifier-2 Match Playing Prediction)

गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, निशांत सिंधु, जेसन होल्डर, राशिद खान, कुलवंत खेजरोलिया, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, बृजेश शर्मा और यश राज पुंजा.

नोट: गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम बनाम राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.